Смертность в Москве с начала года выросла на 3,7% – департамент здравоохранения

15.05.2020, 9:26, Новости дня

Департамент здравоохранения Москвы сообщил о росте смертности в первом квартале 2020 года на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая разница пришлась на апрель – в этом месяце было зарегистрировано на 1,8 тысячи смертей больше.

По информации медиков, число смертей от всех причин в январе – апреле составило 42,8 тысячи. За этот же период в 2019 году умерли 41,3 тысячи человек. Самая распространенная причина смерти, как сообщает столичный департамент здравоохранения, – болезни системы кровообращения, на них приходится более половины умерших.

Ранее Financial Times и The New York Times заявили о том, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики. В качестве доказательств приводились официальные данные по числу умерших в этих двух городах, в соответствии с которыми число смертей в апреле 2020 года почти на 2 тысячи превышает показатель 2019 года.

В частности, The New York Times со ссылкой на данные московских ЗАГСов писала, что в апреле 2020 года в столице было зарегистрировано более чем на 1,7 тысячи смертей больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. При этом официальное количество умерших от коронавируса в Москве в апреле составило 642 человека. Исходя из этого, авторы статьи сделали вывод, что официальная статистика смертности от COVID-19 может быть занижена в несколько раз.

Российские власти потребовали от газет опровергнуть размещенную ими “недостоверную информацию” о смертности от коронавируса в России.

Московский департамент здравоохранения отверг эту информацию, заявив, что 60% умерших пациентов с коронавирусом не учитываются в статистике, так как смерть наступила в результате “альтернативных причин” – например, инсультов, инфарктов, онкологических и других “некурабельных смертельных заболеваний”. В ведомстве уточнили, что диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются “исключительно точными”.

В Госдуме, в свою очередь, обратились в МИД РФ с просьбой принять к Financial Times и The New York Times меры вплоть до лишения их аккредитации в России.

Между тем Роскомнадзор уже начал блокировку новости о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных. Ведомство направило компании Google уведомление о необходимости заблокировать эту публикацию на сайте “МБХ медиа”. Сообщается, что требование о блокировке основано на решении Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года. В Генпрокуратуре утверждают, что новость содержит “призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”.