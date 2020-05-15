 

Врачи скорой помощи из Кемеровской области заявили о невыплатах за работу с заразившимися коронавирусом

15.05.2020, 9:26, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахПосле публикаций в СМИ информации о невыплате медикам Анжеро-Судженска (Кемеровская область) средств за работу с заразившимися коронавирусом организована проверка, сообщили “Интерфаксу” в пресс-службе областной прокуратуры.

“В СМИ опубликованы видеоролики, в которых медицинские работники заявили о нарушении их прав, неполучения положенных выплат и отсутствия достаточных средств индивидуальной защиты. Организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства”, – сказал представитель пресс-службы.

В ведомстве отметили, что при выявлении нарушений прав врачей скорой помощи будут приняты меры.

Накануне в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой сотрудники службы скорой медпомощи Анжеро-Судженска заявили, что часть медперсонала, работающего с пациентами с COVID-19, не получила полагающиеся им дополнительные выплаты. Деньги выдали только тем, кто перевозил заразившихся коронавирусом из городской в областную больницу.

“Медицинский персонал, водители возмущены поведением администрации городской больницы, которая не дала разъяснений о принципах начисление дополнительных выплат во время работы с COVID-инфекцией”, – говорит на видео одна из медработниц.

Кроме того, медики заявляют, что респираторы бригадам выдают только в случае транспортировки пациентов в Кемерово, при этом они вынуждены стирать их, а также маски, которые сшили сами, одноразовые костюмы защиты и халаты.

 

В начале апреля Владимир Путин предложил установить надбавки к заработным платам за работу с пациентами с коронавирусом на три месяца начиная с апреля. Врачам президент пообещал от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, медсестрам и водителям машин скорой помощи – 25 тысяч. Путин подчеркивал: выплата устанавливается для специалистов, которые “ежеминутно рискуют своим здоровьем”.

В некоторых случаях поручение президента было воспринято буквально: например, фельдшерам скорой помощи на местах стали платить только за те минуты, когда они рисковали здоровьем, то есть контактировали с пациентами с коронавирусом.

“За месяц, что я работал на коронавирусной бригаде, я получил дополнительно 7200 рублей. Руководство начисляет дополнительные деньги чуть ли не посекундно: когда человек находится на вызове – ему начинает идти надбавка, как только он с этого вызова возвращается – эта надбавка перестает идти”, – рассказал Настоящему Времени фельдшер из Московской области Дмитрий Беляков.

В конце апреля также стало известно, что из российских больниц, которые работают с коронавирусными больными, в том числе из больницы в Коммунарке, массово увольняются медсестры. Медики утверждали, что трудятся в опасных условиях, но при этом получают меньше, чем на прежних местах работы, из-за того, что им не платят обещанные “коронавирусные” надбавки.

 



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