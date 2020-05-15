 

Больше 1,5 трлн рублей потерял российский туризм из-за эпидемии коронавируса

15.05.2020, 9:17, Разное

В РФ отечественный туризм потерял в 2020 году порядка 1,5 трлн рублей. Связано это, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, с ограничениями, введенными всеми странами мира из-за эпидемии COVID-19.
Больше всего в финансовом плане пострадали санаторно-курортные комплексы, пансионаты, дома отдыха, гостиничный бизнес, круизные суда, конгресс-центры. Чтобы остаться «на плаву» этим объектам потребуются солидные вложения на регулярной основе.

Российский туризм признан отечественным правительством отраслью, наиболее пострадавшей от коронавирусной пандемии. Согласно подсчетам, данная сфера в оборотах потеряла от 95 до 100% и недополучила доходы в размере больше 1,5 трлн рублей. По худшим прогнозам, работу могут потерять почти 2,5 млн человек, задействованных в отрасли.

Как отметила Догузова, остановка туризма негативным образом отражается на многих сферах экономики. В их число входят строительство, транспортные перевозки, культура, общепит. Данной отрасли, которая формировалась два десятилетия, необходима финансовая поддержка, чтобы начать все практически с нуля, передает «ГлобалМСК».



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