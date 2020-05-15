Схему шифрования данных «умных» устройств разработали в России

15.05.2020, 9:16, Новости дня

Российские ученые разработали схему шифрования и хранения данных «умных» устройств, чтобы защитить передаваемую ими информацию от взломов, сообщили в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ).

По информации вуза, процесс коммуникации «умных» устройств между собой имеет высокие риски перехвата злоумышленниками. Например, «умный» электросчетчик может передавать информацию, когда свет в доме включают и выключают. Проанализировав ее, злоумышленник может вычислить время, когда хозяева отсутствуют, и проникнуть в квартиру.

«Угрозы могут быть масштабнее и серьезнее, поэтому специалисты работают над проектированием надежной инфраструктуры IoT. Она должна предупреждать потерю информации, сбой в системе, препятствовать нарушению безопасности данных – все, что сложно предвидеть заранее. Для достижения этой цели международная команда ученых предложила свой вариант шифрования и хранения данных от устройств «Интернета вещей», – передает РИА «Новости» сообщение вуза.

В разработке схемы приняли участие директор Высшей школы электроники и компьютерных наук (ВШ ЭКН) ЮУрГУ Глеб Радченко, руководитель Международной лаборатории проблемно-ориентированных облачных сред ВШ ЭКН Андрей Черных, а также их коллеги из РАН, МФТИ, университета Цинхуа (КНР) и Центра научных исследований и высшего образования в Энсенаде (Мексика).

«Вместо того чтобы собирать все данные в одном «облаке», мы предложили другую схему шифрования. Она позволит разместить части данных в разных облачных хранилищах, принадлежащих разным владельцам. Даже если некоторая часть данных будет перехвачена, то злоумышленник не сможет восстановить информацию из частичного набора данных. Если же часть данных будет вовсе потеряна в результате сбоя, такая схема позволит восстановить данные из тех частей, которые были отправлены в другие хранилища», – сказал Радченко.

В дальнейших исследованиях ученые намерены проверить работоспособность этой схемы в условиях простоя, неисправностей, а также изменения параметров.

Напомним, в октябре 2019 года шифратор с квантовым распределением ключей создан в России.