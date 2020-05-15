ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

15.05.2020, 9:16, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в категории «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» отмечено массовое бесплатное тестирование для выявления антител к коронавирусу в Москве. Для проведения тестирования установлены автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). В первое время будет будут проверяться 70 тыс. человек еженедельно. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

Тем временем в Башкортостане введены единовременные денежные выплаты донорам антиковидной плазмы. Доноры, сдавшие не менее 300 мл, получат единовременную выплату в размере 2,5 тыс. рублей; не менее 450 мл – 3,7 тыс. рублей; 600 мл – 5 тыс. рублей. В то же время на Алате начали проводить телемедицинские консультации пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома.

Среди мер по профилактике и нераспространению коронавируса отмечен индекс COVID-безопасности строек в Московской области. Методика предполагает использование электронных чек-листов при проведении проверок строящихся объектов на предмет соблюдения требований стандарта. Чем выше оценка, тем лучше обеспечена санитарная безопасность на объекте. В то же время в Свердловской области разработают комплекс мер по безопасности здоровья жителей в постэпидемический период. Для разработки такого комплекса мероприятий будет создана рабочая группа с привлечением широкого круга экспертов, ученых, представителей общественности

В разделе «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечено расширение проекта заморозки цен на ряд жизненно важных товаров в Иркутской области. К проекту присоединится 11 товаропроизводителей. В настоящее время проект реализуется в 450 торговых точках 14 муниципалитетов региона. Также отмечена региональная надбавка сотрудникам центров занятости и социальным работникам в Московской области. Выплата составит 10 тыс. рублей. Тем временем в Ивановской области предусмотрено бесплатное такси для онкологических больных в клинику на химиотерапию и обратно домой в условиях эпидемии коронавируса.

Среди мер поддержки предприятий и их работников отмечено расширение перечня работающих предприятий. Так, во Владимирской области разрешена деятельность аптек, объектов торговли ортопедическими и применяемыми в медицинских целях изделиями, в Калужской области с 14 мая возможна работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов непродовольственных товаров, площадью не более 400 кв метров. В Подмосковье с 18 мая разрешена работа организаций, осуществляющих ремонт и техобслуживание транспортных средств, в Забайкальском крае разрешена работа автошкол.

В числе мер поддержки семьи и детей отмечена возможность получения 50 тыс. рублей из регионального материнского капитала в начале июня в Московской области, а также выплата компенсаций за бесплатное питание в школах многодетным и малообеспеченным семьям в Амурской области. Размер компенсации составит 1 тыс. рублей на одного ребенка.