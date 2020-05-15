Поезд столкнулся с легковушкой в Новой Москве

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15.05.2020, 9:10, Новости дня

Водитель легковушки в Новой Москве пострадали при попытке проскочить железнодорожный переезд перед поездом, сообщили в столичном управлении МЧС.

ДТП произошло около восьми часов утра 15 мая близ станции Бекасово-Сортировочное на юго-западе Москвы. Владелица Mazda выехала на пути на нерегулируемом переезде, не обратив внимания на запрещающие сигналы, и в итоге машину сбил электропоезд.

Девушку из смятой легковушки вытащили прибывшие спасатели, в бессознательном состоянии ее передали медикам. Движение на этом отрезке временно приостановлено.

Бекасово-Сортировочное является крупнейшей в Европе по числу пропускаемых вагонов сортировочной станцией — ежедневно здесь разгружают до 22 тысяч вагонов.



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