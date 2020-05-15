 

Правительство региона упростит порядок получения субсидии на поддержку труда

15.05.2020, 9:10, Новости дня

Калиниградские власти упростят порядок получения субсидий на поддержку труда. Эти выплаты установили после того, как 4 года назад региональным организациям отметили ряд таможенных льгот, передает ГТРК "Калининград".

В настоящий момент субсидии получают порядка 150 предприятий. Теперь такую поддержку можно будет получить даже если претендующая на неё компания имеет задолженность по налогам.

Проверки будут приостановлены до 1 июля. Кроме того, просрочки по возврату денег в бюджет больше не будут являться основанием для отказа. Также были смягчены и другие требования. К примеру, отчет о расходовании средств нужно будет предоставлять один раз в год.

Текст:

ГТРК "Калининград"



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