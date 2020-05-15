Обзор смартфона Realme C3: бюджетно-игровой

15.05.2020, 9:10, Новости дня

У этого смартфона начального уровня процессор справляется даже с “тяжелыми” играми, а емкая батарея обеспечивает завидную автономность. Стоит еще отметить “высокий” экран с небольшим каплевидным вырезом, тройную тыловую камеру с поддержкой макросъемки и замедленного видео, а также интерфейс NFC и быстрый дактилоскопический сканер. При этом аппаратная начинка приправлена свежей программной оболочкой. В этом обзоре Realme C3 разберемся во всех его плюсах и минусах.

Вообще говоря, у компании Realme оказалось целых два смартфона под названием C3. Причем глобальная (читай – российская) инкарнация существенно отличается от индийской, у которой в тыловом фото-модуле всего две камеры, нет сканера отпечатков пальцев и интерфейса NFC. Впрочем, последний и в российском варианте C3 есть не во всех конфигурациях, а только в варианте с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Обзор Realme C3: технические характеристики

Модель: RMX2020

ОС: Android 10 + оболочка realme UI 1.0

Процессор: 12-нм, 8-ядерный, 64-разрядный MediaTek Helio G70 – 2xARM Cortex-A75, до 2,0 ГГц + 6xARM Cortex-A55, до 1,7 ГГц

Графический сопроцессор: ARM Mali-G52 MC2, 820 МГц

Оперативная память: 3 ГБ, LPDDR4X

Память для хранения данных: 32 ГБ/64 ГБ, eMMC 5.1, отдельный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ)

Экран: емкостной, IPS-матрица, 89,8%, диагональ 6,5 дюйма, разрешение HD+ (1600х720 точек, 20:9), яркость 480 кд/кв. м, плотность пикселей на дюйм 270 ppi, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 5.0, microUSB (USB 2.0, OTG, заряд/синхронизация), NFC (3 ГБ/64 ГБ), 3,5-мм для наушников

Тыловой фото-модуль: основная камера – 12 МП, 5-линзовый объектив, апертура f/1.8, фазовый автофокус, 4-кратный цифровой зум, AI HDR; вспомогательная камера (DoF) – 2 МП, апертура f/2.4; макро-камера – 2 МП, апертура f/2.4, дистанция фокусировки 4 см; светодиодная вспышка, видео [email protected] fps, замедленная 120 fps

Фронтальная камера: 5 МП, апертура f/2.4, широкоугольный объектив, ЭФР 27 мм, AI HDR, видео [email protected] fps

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, LTE-FDD: 3, 7, 20, LTE-TDD: 38

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Радио: FM-тюнер

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещения и приближения, магнитометр, дактилоскопический сканер (0,27 сек)

Батарея: несъемная, литий-полимерная, 5 000 мА*ч, 10-ваттная зарядка (5 В/2 А), поддержка обратной зарядки (OTG)

Цвета: холодный синий, горячий красный

Габариты: 164,4х75,0х8,95 мм

Вес: 195 г

Обзор Realme C3: дизайн, эргономика

Как и положено смартфону начального уровня, задняя панель Realme C3 выполнена из поликарбоната, да и рама корпуса у него не металлическая, а пластиковая. Производитель уверяет, что особое внимание уделяется угловым и боковым элементам, предотвращающим повреждения экрана при падении (предварительно проводится более 10 тысяч тестов). Кроме того, лицевая панель закрыта закаленным стеклом под известным брендом – Corning Gorilla Glass третьей версии.

Надо сказать, что оптимистично встречать новый смартфон “по одежке” помогает весьма привлекательная фирменная желтая коробка.

При этом для самого Realme C3 предусмотрели всего два окраса – “холодный синий” и “горячий красный”. На тест нам достался аппарат в последней расцветке. Стоит отметить, что пластик задней панели не глянцевый, а фактурный. Причем рельеф поверхности задней панели выполнен таким образом, что от тылового блока камер при определенных углах освещения как бы расходятся лучи света. Очень эффектно. К тому же корпус не скользит в ладони, да и отпечатки пальцев на нем практически не видны.

Габаритные размеры Realme С3 составляют 164,4х75х8,95 мм, а вес – 195 г. Заметим, что столь “упитанный” аппарат вмещает батарею очень высокой емкости (5 000 мА*ч). Никакой сертификации корпуса, предохраняющего от пыли или влаги, для смартфона начального уровня, конечно, не предусмотрено. Мельком что-то говорится только о защите от брызг.

Как уже отмечалось выше, вся лицевая панель Realme C3 покрыта стеклом Gorilla Glass 5, на которое заводским способом нанесена еще и защитная пленка с вырезами под фронтальную камеру и датчик освещенности. Полезная площадь дисплея, по данным производителя, достигает 89,8%.

Декоративную решетку “разговорного” динамика поместили на стыке лицевой панели и верхнего торца. Чуть ниже ее, на каплевидном вырезе оказался объектив фронтальной камеры. Если в настройках не выбраны жесты, то на панели управления в нижней части экрана свое место занимают три пиктограммы (” Назад”, “Домой” и “Недавно запущенные приложения”), поменять местами которые можно в настройках смартфона.

На правом ребре обосновалась только небольшая кнопка включения/блокировки.

На левом ребре, помимо двух одинаковых кнопок для регулировки громкости, оказался также закрытый слот с лотком.

Там выделены места для одновременного размещения не только обоих модулей идентификации абонента (формата nanoSIM), но еще и карты расширения памяти microSD.

Верхний торец пустует.

На нижнем разъем USB Type-C (USB 2.0) окружают декоративная решетка “мультимедийного динамика, два отверстия под “разговорный” микрофон и 3.5-мм аудио-коннектор. Производитель подчеркивает, что все разъемы защищены силикагельным покрытием (хорошо впитывающим влагу) и сеткой фильтрации пыли.

Нижнюю часть задней панели украсили логотипом Realme.

Тыловой фото-модуль вынесли в верхнюю левую часть, где на вертикальном островном выступе собрали вместе три объектива, а сбоку разместили вспышку и поясняющий текст – AI Super Camera. Стоит отметить, что самый верхний объектив, отмеченный двумя концентрическими кольцами и надписью снизу – F1.8, на самом деле относится к макро-камере.

Круглая площадка емкостного дактилоскопического сканера находится чуть правее тылового фото-модуля.

Смартфон ощущается в ладони приятной тяжестью. Заметим, что никакого, даже самого простенького, чехла в комплекте не предусмотрено.

Обзор Realme C3: экран

Смартфон Realme C3 получил 6,5-дюймовый экран на базе IPS-матрицы с небольшим каплевидным вырезом (mini-drop), выполненной по технологии In-Cell без воздушной прослойки между стеклом и сенсорным слоем. При этом максимальное разрешение HD+ составляет 1600х720 точек, а пропорция сторон – 20:9 – типична для большинства широкоформатных киносистем (2,2:1). Плотность пикселей на дюйм оказывается в пределах 270 ppi, немного не добирая до заветной “ретины” (300 ppi).

Максимальная яркость экрана достигает 480 кд/кв. м. Регулировать его подсветку предлагается либо вручную, либо автоматически, активируя переключатель “Авторегулировка яркости”. На вкладке “Забота о зрении” интенсивность синего фильтра (“Цветовая температура экрана”), который предлагается включать в определенное время, выбирается в диапазоне “холодный-теплый”. В числе доступных здесь опций, уменьшающих нагрузку на глаза, оказалось переключение на черно-белую картинку. Для энергосберегающего режима затемнения, который можно активировать и для сторонних приложений, также предусмотрено включение вручную и по расписанию.

На закаленное стекло Corning Gorilla Class 3 над экраном заводским способом нанесена еще и защитная пленка, олеофобные свойства которой оставляют желать лучшего.

Обзор Realme C3: камеры

Хотя удивлять своими фото-возможностями смартфону начального уровня вроде бы и не полагается, Realme C3 может похвастать тройной тыловой камерой.

Главную партию здесь исполняет 12-мегапиксельный сенсор (пиксель 1,25 мкм), дополненный 5-линзовым объективом с апертурой f/1.8 и фазовым автофокусом. Для вспомогательной DoF-камеры припасли 2-мегапиксельный сенсор и объектив с апертурой f/2.4. Напомним, что в российской версии смартфона в тыловой набор добавили еще камеру для макросъемки. Она базируется на 2-мегапиксельном сенсоре и объективе (апертура f/2.4) с оптимальной дистанцией фокусировки 4 см.

Любителям “самострелов” досталась фронтальная камера на базе 5-мегапиксельного датчика (пиксель 1,12 мкм) и широкоугольного объектива (апертура f/2.4, ЭФР 27 мм). Как и в тыловом фото-модуле, ИИ-функции здесь призваны помочь режиму HDR, а также в бьютификации портретов.

В интерфейсе приложения “Камера” нижнюю часть видоискателя отвели для выбора одного из трех основных режимов, сменяемых горизонтальными свайпами – “Портрет”, “Фото” и “Видео”. Тап по пиктограмме “Еще” открывает доступ к дополнительным режимам, включая Ultra Macro, “Панорама”, “Эксперт” и т.д. Так, в режиме “Эксперт”(Pro) предлагается ручная регулировка ISO, выдержки, баланса белого, фокусировки и ступени экспокоррекции. Кратность цифрового масштабирования довольно просто регулировать плавно до 4х включительно или дискретно (1х, 2х, 4х). В режиме “Фото” пиктограммы в верхней части экрана позволяют определиться со вспышкой, режимом HDR, насыщенностью цветов, фильтрами или переходом в настройки. Яркость изображения меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки. В настройках можно, например, выбрать соотношение сторон кадра – 4:3, 1:1, 16:9 или Full (“Во весь экран”).

Оба фото-модуля ограничены фиксацией видео в качестве [email protected] fps. В режиме замедленной съемки частота кадров увеличивается до 120 fps. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (HEVC/AVC – видео, AAC – звук). При съемке чужих портретов легко настроить процент размытия фона (боке), а для селфи установить еще и уровень бьютификации.

Интересно, что макросъемка на Realme C3, по сравнению даже с более дорогими смартфонами, оказалась вполне на уровне. Фото с тыловых камер можно посмотреть здесь.

Обзор Realme C3: звук

Для обычного FM-тюнера, без возможности записи онлайн-трансляций, в качестве коротковолновой антенны понадобится проводная гарнитура. В свою очередь, программа “Диктофон” пишет разговоры в файлы формата MP3, позволяя оставлять на этих записях метки. Она же предусматривает запись телефонных вызовов. У “мультимедийного” динамика средний запас по громкости, но без хрипов и особых искажений. Штатное приложение “Музыка” с поддержкой темной темы умеет воспроизводить треки с расширением FLAC.

В числе поддерживаемых Bluetooth-кодеков, способных транслировать аудио-сигнал в сравнительно высоком качестве, стоит отметить aptX/aptX HD и LDAC. Для проводных наушников предлагается воспользоваться технологией Real HD Sound – совместной разработкой компаний Dirac Research и Realme. Здесь предлагается остановиться на одном из десяти звуковых эффектов, настроить его самому или просто оставить установки по умолчанию.

Обзор Realme C3: начинка, производительность

Под капотом у Realme C3 оказалась “темная лошадка” – новый процессор MediaTek Helio G70, выполненный по 12-нм техпроцессу. В конфигурацию Helio G70 входят два процессорных ядра Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц. Роль графического ускорителя, который обеспечил бы плавный игровой процесс, учитывая невысокое разрешение экрана, отвели ARM Mali-G52 MC2. Кстати, по своим техническим характеристикам Helio G70 очень напоминает Helio P65. Стоит отметить поддержку этим кристаллом оперативной памяти LPDDR4X, флэш-памяти eMMC 5.1, камер с разрешением до 48-мегапикселей, наличие адаптера Bluetooth 5.0 и модема LTE Cat. 7/Cat. 13 (DL/UL).

Судя по маркетинговому видео, Helio G70 нацелен создать достойную конкуренцию Qualcomm Snapdragon 665.

Тестирование Realme C3. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Realme C3. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Realme C3. Результаты в бенчмарке 3DMark

По результатам основных синтетических тестов среди смартфонов начального уровня Realme C3 чувствует себя довольно уверенно.

Производитель отмечает, что режим HyperBoost ускоряет запуск объемных приложений на 25% и повышает производительность смартфона на 30%. При этом мощности процессора вполне должно хватать на средние настройки для большинства игр.

Конфигурацию Realme C3 дополняют 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. А вот на хранилище файлов отводят 32 ГБ или 64 ГБ флэш-памяти типа eMMC 5.1. Этот размер можно увеличить установкой в отдельный слот карты памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ). Важно, что она не занимает место второго модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF). Благодаря поддержке технологии USB-OTG, к смартфону легко подключить обычную флэшку. Заметим, что предварительно в настройках выполняется активация режима OTG, который автоматически отключается после 10 минут бездействия.

Для сотовой связи 4G доступны диапазоны LTE-FDD, включая b3, b7 и b20, а также LTE-TDD (b38). Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0.

Напомним, что NFC присутствует только в модели с конфигурацией 3 ГБ/64 ГБ. Этот интерфейс позволяет обмениваться данными между устройствами через Android Beam и пользоваться платежным сервисом G Pay. Кроме того, через приложение “Транспортные карты Москвы” легко узнать текущий баланс карты “Тройка”.

Помимо координации по сотовым и Wi-Fi сетям (режим A-GPS), в определении местоположения и навигации помогут спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS.

Обзор Realme C3: автономность

Одним из существенных преимуществ Realme C3 стал его очень емкий аккумулятор на 5 000 мА*ч. Заполнять его призван входящий в комплект обычный 10-ваттный проводной адаптер. Делает он это довольно неторопливо и справляется с полностью истощенной батареей примерно за три часа. После чего заряда должно хватить на 727,7 часа ожидания, или 43,9 часа звонков, или 19,4 часа прослушивания музыки, или 20,8 часа просмотра видео, или 25,6 часа работы в режиме навигатора, или 10,6 часа игры в PUBG. Заметим, что для обратной (реверсивной) зарядки, например, беспроводных наушников или иного гаджета, помимо соединения OTG-кабелем, в “Дополнительных настройках” потребуется включить режим OTG.

Воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8,6% (тест в течение 6 часов). Свой посильный вклад в этот результат внесли, конечно, энергоэффективный процессор и невысокое разрешение IPS-дисплея.

В разделе “Аккумулятор (Батарея)” предлагается воспользоваться советами по оптимизации энергосбережения, а также определиться с подходящим режимом работы – “Высокая производительность”, “Умный режим повышенной производительности” (по умолчанию) или “Без повышенной производительности”. В свою очередь, параметры режима энергосбережения задаются на соответствующей вкладке.

Обзор Realme C3: особенности программного обеспечения

До недавнего времени на всех смартфонах Realme, по примеру аппаратов под родственным брендом Oppo, был установлен фирменный лончер ColorOS. А вот теперь у модели C3 интерфейс операционной системы Android 10 заменяет новая оболочка – realme UI 1.0. Производитель утверждает, что благодаря последней, время запуска приложений сокращается на 14%, а время работы аккумулятора увеличивается аж на 40% (при очень определенных условиях, разумеется).

Нововведения в лончере, конечно, есть, но в целом его возможности довольно близки к ColorOS 7, что и неудивительно. Так, на вкладке “Режим главного экрана”, помимо упрощенного, предусмотрен стандартный режим (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и режим “ящика” с отдельным меню (экраном) приложений.

В духе последних веяний неотъемлемой частью нового лончера стал режим затемнения. Центр уведомлений традиционно совмещен с панелью быстрых переключателей, где находится ползунок регулировки яркости. Доступ осуществляется с помощью свайпа от верхнего края экрана. Карточки в списке запущенных приложений располагаются в один ряд с возможностью горизонтальной прокрутки. После тапа по аватару программы появляется доступ к опциям разделения экрана (если возможно) и блокировке ее от удаления из списка фоновых (удалить можно смахиванием карточки вверх). Для одновременного закрытия всех приложений служит пиктограмма “Удалить” в нижней части экрана. Чтобы отобразить общий и доступный объемы оперативной памяти, следует активировать соответствующую опцию в “Дополнительных настройках” в “Диспетчере недавних задач”.

Боковая смарт-панель в разделе “Удобство”, для которой можно задать прозрачность и положение, предназначена для быстрого доступа к инструментам и выбранным приложениям. Из нее легко вытащить программу, чтобы открыть ее на разделенном экране. На вкладке “Кнопки навигации” предлагается, в частности, определиться со способом управления – с помощью жестов или виртуальных кнопок, которые можно скрывать. Отметим, что в разделе “Начальный экран и обои” есть возможность самостоятельно задать стиль для значков приложений.

Для более удобного управления смартфоном предусмотрены различные жесты и движения. При этом особое внимание уделяется, например, не только разделению экрана, но и скринкастам (записям с экрана), для которых легко определиться со звуком, разрешением, фиксациями касаний экрана и т.п.

С помощью емкостного дактилоскопического сканера можно зарегистрировать до пяти отпечатков пальцев, которые предлагается использоваться не только для разблокировки смартфона, но и для блокировки приложений, а также для замка личного сейфа. По данным производителя, на разблокировку уходит не более 0,27 секунды. Быстро и удобно.

Откровенно порадовала организация распознавания лица с помощью фронтальной камеры, особенно при плохой освещенности. Для смартфона без ToF-камеры она просто на “пятерку”. Сохраненную биометрическую информацию можно использовать в тех же целях, что и отпечатки пальцев. При этом для разблокировки экрана стоит заранее отметить опцию “Автоматическая разблокировка”.

Обзор Realme C3: покупка, выводы

Среди основных “фишек” смартфона начального уровня Realme C3 с эффектными окрасами задней панели оказался новый процессор, который уверенно справляется даже с “тяжелыми” играми, а также очень емкая батарея, обеспечивающая не только завидную автономность, но и обратную зарядку. Стоит еще отметить 6,5-дюймовый IPS-экран с небольшим каплевидным вырезом, тройную тыловую камеру с поддержкой макросъемки и замедленного видео, отдельное место для установки карты памяти microSD и быстрый дактилоскопический сканер, а также интерфейс NFC и набор Bluetooth-кодеков. При этом вся аппаратная начинка приправлена свежей программной оболочкой.

Вместе с тем придется смириться с пластиковым корпусом смартфона, отсутствием у него 5-ГГц диапазона для Wi-Fi, а также медленной 10-ваттной зарядкой.

На старте продаж за Realme C3 просили 9 990 рублей. Если сравнивать по размеру аккумулятора, то его соперником может быть, например, Xiaomi Redmi 8 с такой же емкой батареей (5 000 мА*ч). На момент тестирования оппонент обошелся бы в 8 891 рубль (конфигурация 3 ГБ/32 ГБ) или в 11 990 рублей (4 ГБ/64 ГБ). Напомним – у Xiaomi Redmi 8 чуть меньший 6,22-дюймовый экран с HD+ разрешением (1520х720 точек), но этот девайс может похвалиться поддержкой 18-ваттной зарядки, хотя в комплекте с ним идет тоже обычный 10-ваттый адаптер. Несмотря на то, что в тыловом фото-модуле всего две камеры, основная поддерживает “умное” распознавание 27 сцен, а селфи снабдили светосильным объективом (f/2.0). Правда, в отличие от Realme C3, у Xiaomi Redmi 8 менее мощный процессор (Qualcomm Snapdragon 439) и отсутствует интерфейс NFC.

Итоги обзора Realme C3

Плюсы:

Эффектные окрасы задней панели

Заточенный под игры процессор

IPS-экран с небольшой каплевидной “челкой”

Трио камер в тыловом фото-модуле с поддержкой макросъемки

Очень емкая батарея с функцией обратной зарядки

Отдельное место для карты памяти microSD

Интерфейс NFC и дактилоскопический сканер

Кодеки aptX/aptX HD для Bluetooth

ОС Android 10 с лончером realme UI 1.0

Минусы:

Пластиковый корпус

Отсутствие 5-ГГц диапазона Wi-Fi

Медленная 10-ваттная зарядка

Текст:

Вести.Hi-tech