“Бегущий по лезвию”: Realme Blade Runner “засветился” на новом фото

15.05.2020, 9:09, Разное

Инсайдер из Индии опубликовал в Сети фотографию смартфона от Realme, получившего название Blade Runner. Данное наименование переводится, как “Бегущий по лезвию”.

Компания Realme недавно объявила о намерении 25 мая провести большую презентацию, целью которой является показ сразу восьми новых гаджетов. Среди них имеется и тот, который носит кодовое название Blade Runner. Пока нет никаких данных о его технической составляющей, но инсайдер из Индии Ишан Агарвал продемонстрировал поклонникам марки, как выглядит новинка. Пока информатор показал только заднюю панель устройства, позволив экспертам сделать первые выводы об устройстве.

Дизайн смартфона оказался классическим и ничего революционного ожидать не приходится. На задней части новинки установлена четырёхмодульная камера с вертикальным расположением объективов. Там же имеется надпись AI Quad Camera. Она свидетельствует о том, что в “умном” телефоне используется технология искусственного интеллекта, позволяющая делать фотографии более качественными. На боковой панели можно рассмотреть физическую кнопку. Специалисты предполагают, что она предназначена для запуска голосового помощника.

На изображении, представленном инсайдером, пользователи Сети смогли увидеть смартфон Realme Blade Runner в цвете Light Speed Silver, каков же полный набор палитры, пока не известно. Также пока нет данных, к какому ценовому сегменту устройство будет относиться.