Задержаны напавшие на полицейского в Ногинске

15.05.2020, 9:08, Новости дня

Задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападении на полицейского в Ногинске, сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение суток задержаны подозреваемые в нападении на сотрудников полиции при попытке ограбления одного из магазинов в городе Ногинск. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 1971 и 1973 годов рождения», – передает РИА «Новости» слова Петровой.

Она добавила, что по месту проживания одного из задержанных были найдены лом, перчатки, маски и перцовые баллончики.

Напомним, в четверг грабители магазина тяжело ранили полицейского в Подмосковье