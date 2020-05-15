Врач рассказала о страхе американцев обращаться за медпомощью

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15.05.2020, 9:08, Новости дня

Американцы боятся обращаться за помощью в медучреждения даже при положительном анализе на коронавирус из-за отсутствия страховки, сообщила врач-педиатр из штата Мэриленд США Маргарет Флауэрс.

«Люди без страховки или со страховкой, но без денег, чтобы внести предоплату за медицинские услуги, что требуется в случае с медицинской страховкой, просто не обращались за медицинской помощью. Так что они оставались дома, несмотря на положительный диагноз, заражая других людей. Некоторые из них умирали», – сообщила она в интервью RT.

По ее словам, американцы бояться идти в больницу, потому что это может стоить десятки тысяч долларов, которых у них попросту нет. 

Флауэрс отметила, что ситуация с коронавирусом выявила несовершенство системы здравоохранения США. 

«Во-первых, у нас в США нет всеобщей системы здравоохранения – у десятков миллионов граждан попросту нет страховки. Также выявилось, что у нас нет централизованной системы здравоохранения. В нашей системе очень много бюрократии и дезорганизации … И в-третьих, наша система на самом деле основана на получении прибыли, а не на здоровье людей», – сообщила врач.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,4 млн, умерли 85 тыс. человек.

Напомним, в апреле глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о признательности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа РФ за помощь в борьбе с коронавирусом. Посол США в РФ Джон Салливан, в свою очередь, заявлял, что Соединенные Штаты готовы помочь РФ в борьбе с коронавирусом.



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