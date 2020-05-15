 

Елизавета Боярская рассказала, что в юности её привозили на дискотеки на личном автомобиле

15.05.2020, 8:53, Разное

Елизавета Боярская пояснила о своей юности и том, как она развлекалась. Актриса призналась, что любила дискотеки, на которые её привозили на личном автомобиле.
Елизавета Боярская в настоящий момент пребывает в режиме самоизоляции в домашних условиях. Освободившееся время она тратит не только на себя, но и на поклонников. Недавно знаменитость пообщалась с подписчиками на своей официальной странице в социальной сети Instagram в прямом эфире. В ходе беседы наследница Михаила Боярского вспомнила, что в юности любила дискотеки. Она часто бывала на танцевальных площадках, куда всегда приезжала на личном автомобиле. Также водитель забирал будущую звезду в условленное время. При этом она подчеркнула, её интересовали лишь танцы. Однажды, ещё в школе, артистка случайно попробовала крепкий спиртной напиток, и он ей очень не понравился. С тех пор звезда не употребляет алкоголь. Не может быть и речи о наркотических веществах. Также актриса не имеет татуировок, предпочитая привлекать людей другими качествами.


При этом Елизавета Боярская отметила, любовь к дискотекам и танцам также быстро прошла. Сразу же после окончания школы она поступила в институт и стала много заниматься, думая только о получении образования. Кроме того, отдельно знаменитость интересовалась изучением иностранных языков.



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