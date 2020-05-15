Нефть подорожала в ожидании стабилизации рынка сырья

15.05.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вверх на фоне роста ожиданий вокруг стабилизации спроса и предложения на нефтяном рынке.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,57% – до 31,62 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,91% – до 27,81 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефть продолжает дорожать после того, как накануне цены подскочили на 8-10% на росте оптимизма вокруг восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Трейдеры обратили внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА), который снизил оценку падения спроса на нефть в текущем году до 8,6 млн баррелей в сутки с прежнего прогноза в 9,3 млн.