Ведущий Дмитрий Борисов откровенно о закрытии “Пусть говорят”

15.05.2020, 8:42, Разное

Недавно на шоу “Пусть говорят” отметился бывший муж эксцентричной певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Передача была приурочена к разводу пары, которые решили расстаться после почти десяти лет брака.

Не обошлось без скандальных подробностей. Будто бы Дмитрий Иванов изменял жене (тот это категорически отрицает), а Лолита Милявская захотела доказать через суд, что брак был фиктивным. Якобы Дмитрий изначально не планировал создавать семью, а хотел получить через жену израильский паспорт.

Разбирательства длились на протяжении нескольких месяцев. В итоге Лолита Милявская устала добиваться вожделенной свободы. Она отказалась от всех притязаний к мужу, и их быстро развели.

После того как в эфир вышла эта передача с Дмитрием Ивановым, появилась информация о закрытии шоу “Пусть говорят”. Всему виной коронавирус. Якобы один из гостей оказался зараженным, о чем стало известно только спустя пару дней.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2019 в 10:35 PDT

Репортеры связались с Дмитрием Борисовым. “Нет, у нас все в порядке. Мы внимательно относимся к здоровью наших гостей, экспертов и сотрудников”, – сообщил телеведущий. Он отметил, что тестирование на шоу проводится регулярно: если выясняется, что у кого-то из сотрудников был контакт с зараженным, он немедленно отправляется на карантин.

“Они не соприкасаются с участниками команды. Мы работаем, съемки продолжаются, закончилась эфирная неделя. Сейчас готовим прямой эфир, посвященный “Евровидению”, который состоится в субботу”, – рассказал Дмитрий Борисов.