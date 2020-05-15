 

Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе

15.05.2020, 8:42, Разное

Уход фигуристки Трусовой от тренера Тутберидзе стал настоящим потрясением для общественности. Многие стали критиковать юную спортсменку, якобы та предала наставницу.

Подобные суждения трудно назвать обоснованными, поскольку происходящее в большом спорте подчиняется своим законам и логике. По всей видимости, Трусова решила расставить точки над i и прокомментировала ситуацию лично.

В Инстаграм-аккаунте 15-летней фигуристки появился свежий пост, посвященный Этери Тутберидзе. В нем юное дарование рассказала о том, что решение об уходе далось ей с большим трудом, при этом оно было необходимым. Трусова написала, что Тутберидзе не жалела для нее ни сил, ни времени, ни любых других ресурсов. Знаменитость выразила надежду, что у нее еще появится возможность подарить экс-наставнице букет цветов.

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Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 14 Май 2020 в 12:16 PDT

Напомним, ранее фигурист и тренер Евгений Плющенко подвергся жесткой критике из-за того, что он принял под крыло Александру Трусову. Коллеги по цеху заявили, что супруг Яны Рудковской переманил молодую спортсменку у Этери Тутберидзе. В ответ на это Плющенко сообщил, что подобные заявление недопустимы, а сам он на скандалах не пиарится.



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