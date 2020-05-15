Мнение: О величайшей «масочной» разводке

15.05.2020, 8:35, Разное

Это вот настолько примитивно и цинично, что даже гениально. С другой стороны, а разве хоть кто-нибудь сомневался, что будет именно так? И что все поспешно введённые «масочные» и «перчаточные» режимы имеют под собой не только и даже не столько медицинскую подоплёку, сколько экономическую.

Теперь вот многое тайное становится явным…

С самого начала пандемии #коронавирус­а вопрос о ношении медицинских масок оставался спорным. Профессионалы-инфекционисты утверждали, что носить их здоровым – не нужно. За исключением случаев, когда они ухаживают за больными. А вот заболевшим – носить обязательно: хотя маска и не защищает здорового человека от заражения респираторной вирусной инфекцией, она помогает больному не заразить окружающих. Этой позиции придерживалась и ВОЗ поначалу.

А потом резко её поменяла. Дескать, только поголовное ношение масок поможет сдержать распространение нового коронавируса.

О причинах такой гибкости можно только догадываться. Но власти в самых разных местах ухватились за идею обязательного ношения защитных масок с радостью. Далеко не везде – бескорыстно.

Вот что стало известно, например, про Москву.

Ещё в марте столичные власти озаботились «масочной» темой. «В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории технополиса «Москва», — рассказал газете «Ведомости» заммэра Москвы Владимир Ефимов. Издание выяснило, что мэрия купила крупнейшего в России производителя масок — компанию КИТ. Стоимость сделки эксперты оценивают в 1,5 млрд руб., и это хорошая цена. Ведь возможность получать маски от собственного производителя по себестоимости позволяет не только экономить на закупках, но и получать сверхприбыль на искусственно созданном рынке.

С того момента, как столичный мэр Сергей Собянин ввёл в Москве обязательный «масочный» режим прошло не много времени. Но уже понятно, что расходы москвичей на маски составят сотни миллионов рублей в день. При этом себестоимость изделия, даже кратно выросшая из-за удорожания основных материалов, не превышает 7 руб. В рознице они продаются по 30-35 руб. за штуку. В том числе в вендинговых автоматах, установленных в метро. Прибыльность посчитать нетрудно.

То есть, покупка КИТа отобьётся за две-три недели при таких раскладах. А дальше – сплошная чистая прибыль. Ведь «масочный» режим в столице – это надолго, как уверяют чиновники. Клондайк, однако. Причём вполне рукотворный.

Наверное, подоходнее бордюров и стройки будет, а?