Симоньян сравнила медицину в России с системой здравоохранения в США

15.05.2020, 8:30, Разное

Маргарита Симоньян, рассмотрев подходы к лечению коронавируса в больницах РФ и США, сравнила отечественную медицину и систему здравоохранения в заокеанской стране. Редактор канала RT призналась, от некоторых вещей, происходящих сейчас за границей, у нее «сердце обливается кровью».

Речь идет об истории американской беременной медсестры, которая на 30-й неделе срока, когда женщинам в РФ полагается декрет, вынуждена была лечить пациентов с коронавирусом. В итоге будущая мать заразилась и сама. Бороться с болезнью медику пришлось самостоятельно, находясь дома, поскольку в США всем рекомендуют обращаться к врачу, если «начинаешь умирать».

В РФ подход к лечению больных намного отличается от американского, отметила Симоньян. Отечественные врачи, наоборот, призывают сограждан не медлить и при малейших симптомах обращаться в больницу или вызывать скорую помощь. В США намного меньше койко-мест, не хватает и врачей. Многим американцам, особенно из бедных слоев населения, не по карману вызвать скорую, так как это очень дорого. Редактор RT признает, в некоторых западных государствах медицина действительно на высоком уровне, но доступна она лишь богатым.

В больницах России, не отрицает журналист, существуют длинные очереди, осталось хамство отдельных представителей медперсонала. Однако в отечественных клиниках на данное время, когда наблюдается наплыв пациентов из-за эпидемии коронавируса, все еще свободными остаются 30% коечного фонда. Симоньян подчеркивает, россияне должны осознать, они живут намного лучше граждан других стран в плане аспектов, касающихся социального государства.