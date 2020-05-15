 

Симоньян сравнила медицину в России с системой здравоохранения в США

15.05.2020, 8:30, Разное

Маргарита Симоньян, рассмотрев подходы к лечению коронавируса в больницах РФ и США, сравнила отечественную медицину и систему здравоохранения в заокеанской стране. Редактор канала RT призналась, от некоторых вещей, происходящих сейчас за границей, у нее «сердце обливается кровью».
Речь идет об истории американской беременной медсестры, которая на 30-й неделе срока, когда женщинам в РФ полагается декрет, вынуждена была лечить пациентов с коронавирусом. В итоге будущая мать заразилась и сама. Бороться с болезнью медику пришлось самостоятельно, находясь дома, поскольку в США всем рекомендуют обращаться к врачу, если «начинаешь умирать».

В РФ подход к лечению больных намного отличается от американского, отметила Симоньян. Отечественные врачи, наоборот, призывают сограждан не медлить и при малейших симптомах обращаться в больницу или вызывать скорую помощь. В США намного меньше койко-мест, не хватает и врачей. Многим американцам, особенно из бедных слоев населения, не по карману вызвать скорую, так как это очень дорого. Редактор RT признает, в некоторых западных государствах медицина действительно на высоком уровне, но доступна она лишь богатым.

В больницах России, не отрицает журналист, существуют длинные очереди, осталось хамство отдельных представителей медперсонала. Однако в отечественных клиниках на данное время, когда наблюдается наплыв пациентов из-за эпидемии коронавируса, все еще свободными остаются 30% коечного фонда. Симоньян подчеркивает, россияне должны осознать, они живут намного лучше граждан других стран в плане аспектов, касающихся социального государства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Личное: Оксана, отстаньте!

03.04 / «Мне мама сказала: в больнице сейчас жесть» На призыв московского врача записаться в волонтеры откли

16.04 / Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства

06.04 / Мнение: Письмо: “Зеленого винограда нет”

14.04 / Медик Евгений Ачкасов признал ситуацию с коронавирусом в Москве «парадоксальной»

03.05 / Личное: Два яичка Тины

13.05 / Ученые рассказали о способах предотвращения повреждений кожи за ушами при длительном ношении маски

29.04 / Монстр из болота Вирджинии массово убивал собак и коз

03.04 / Доктор Комаровский призвал молодых людей специально «не гнаться» за коронавирусом

08.04 / Волейболист Спиридонов об эпидемии COVID-19: «А чего бояться-то? Всё равно все когда-то умрём»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска