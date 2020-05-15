 

Лера Кудрявцева считает свою дочь Машу очень умной и называет ее «академиком»

15.05.2020, 8:30, Разное

Лера Кудрявцева в прямом эфире с подписчиками, проведенном в социальной сети Instagram, пояснила о своей дочери Маше. Телеведущая отметила, что ее наследница с рождения отличается большим умом.
Лера Кудрявцева родила Машу в 2018 году от младшего на 15 лет хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая называет свою наследницу «академиком» и постоянно говорит ей, что «нельзя такой еще малышке быть очень умной». Звездная мама подчеркнула чрезвычайные способности всех современных детей.

Кудрявцева поделилась, что в будущем не станет принуждать дочь к походам в разные секции и кружки, а даст возможность ей самостоятельно определить цели в своей жизни. Для телеведущей главным является счастье наследницы и самостоятельное определение ею своего жизненного предназначения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / «Бедность – это так стыдно»: Певица Елка поделилась воспоминаниями о своей юности

20.04 / Модель plus size Искра Лоуренс родила первенца у себя дома

07.05 / Личное: Лайка — дочь Анны

29.04 / Мнение: Мигранты и атланты

22.04 / “Гринпис” не подтвердил безопасность одноразовой упаковки для продуктов, которую рекомендовал Роспотребнадзор

09.05 / Коронавирусом заразились глава фонда «Вера» Федермессер и ведущий «Дождя» Лобков

06.04 / Заразившегося коронавирусом премьера Великобритании положили в больницу

22.04 / Мнение: Зеленский нашел Украине новую проблему

10.05 / В Великобритании обнародовали последнее сообщение нацистов перед падением рейха

15.04 / В России покупателей смартфонов Vivo ждет месяц подарков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска