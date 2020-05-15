Лера Кудрявцева считает свою дочь Машу очень умной и называет ее «академиком»

15.05.2020, 8:30, Разное

Лера Кудрявцева в прямом эфире с подписчиками, проведенном в социальной сети Instagram, пояснила о своей дочери Маше. Телеведущая отметила, что ее наследница с рождения отличается большим умом.

Лера Кудрявцева родила Машу в 2018 году от младшего на 15 лет хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая называет свою наследницу «академиком» и постоянно говорит ей, что «нельзя такой еще малышке быть очень умной». Звездная мама подчеркнула чрезвычайные способности всех современных детей.

Кудрявцева поделилась, что в будущем не станет принуждать дочь к походам в разные секции и кружки, а даст возможность ей самостоятельно определить цели в своей жизни. Для телеведущей главным является счастье наследницы и самостоятельное определение ею своего жизненного предназначения.