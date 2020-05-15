Профессор МГУ сообщил об уходе после статьи о домогательствах в вузе

15.05.2020, 8:30, Новости дня

Преподаватель филологического факультета МГУ им. Ломоносова, профессор Сергей Князев сообщил об уходе из университета после публикаций статьи с откровениями студентов о домогательствах со стороны преподавателей вуза.

«Я никогда ничего не обсуждаю в социальных сетях, но сохранять молчание дальше в этой ситуации мне кажется невозможным. Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», – написал Князев в Facebook.

В то же время он предположил, что некоторые его высказывания «могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла».

«Мое твердое убеждение заключается в том, что нельзя сознательно причинять людям вред, и я всегда старался ему следовать. Мне очень, очень и очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения», – добавил преподаватель.

По его словам, в сложившееся ситуации он считает «свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным, но намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей».

Такое заявление Князев сделал после публикации студенческим изданием DOXA статьи, в которой несколько студенток филфака МГУ рассказали о домогательствах со стороны преподавателей вуза. При этом имена преподавателей в статье не приводятся. Позднее издание опубликовало открытое письмо против домогательств в университете, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза.

Тем временем исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ Андрей Липгарт заявил, что факультет не нашел оснований для проведения служебной проверки после сообщений студенток о домогательствах со стороны преподавателей, поскольку не были представлены факты и доказательства, а комиссии факультета «не могут подменять собой правоохранительные органы», передает ТАСС.