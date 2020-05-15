 

Климкин выразил беспокойство из-за визита Козака в Берлин

15.05.2020, 8:30, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал опасения в связи с визитом замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Германию.

«В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, «не вдохновляет», – написал Климкин в Facebook.

Он добавил, что его «очень беспокоит» поездка Козака в связи с тем, что прямой контакт указывает на необходимость сторон «обсуждать конфиденциальные темы». К таковым он отнес ситуацию в Донбассе, санкции Германии против РФ и строительство «Северного потока – 2».

«В целом картина у нас складывается несимпатичная», – заключил Климкин.

Ранее источник сообщал, что Козак посетил с однодневным рабочим визитом в Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Власти Москвы аннулировали более 20 тысяч цифровых пропусков у заболевших COVID-19 и ОРВИ

07.04 / В Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли

21.04 / Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти

04.05 / Рубль снизился к доллару и евро

27.04 / Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России

23.04 / Fitch понизило рейтинг Украины

29.04 / Поругалась с братом, заблудилась и замерзла. В Харьковской области нашли тело шестилетней девочки

15.05 / В Россию из США вылетели 369 россиян

19.04 / В Черновицкой области от коронавируса за сутки скончались два человека, на COVID-19 проверяют еще четырех умерших

11.04 / В Москве растет число вылечившихся от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска