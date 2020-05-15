Инсайдеры: Xiaomi Mi 11 (2021) получит Snapdragon 876, 100 Вт, 100-кратный зум и 144 Гц

15.05.2020, 8:30, Разное

Инсайдеры поделились с интернет-пользователями первыми подробностями о смартфоне топового уровня Xiaomi Mi 11, который производитель представит в начале 2021 года. Пока эту информацию можно считать только слухами и ожиданиями.

Предположительно, китайская корпорация ко дню анонса Xiaomi Mi 11 (2021) доведёт до коммерческой степени технологию подэкранной фронтальной камеры и, вполне вероятно, внедрит её в запланированных к презентации на это год моделях Mi 10S и Mi Mix 2020. Новинку следующего года могут сделать изогнутой по краям, а эффективная площадь мобильного аппарата должна составить порядка 100 %. Касательно частоты обновления изображения, ожидается, что она будет 144 Гц.

Эксперты не сомневаются – базой для Xiaomi Mi 11 (2021) станет система на кристалле Snapdragon 876, которая окажется процентов на 30 быстрее Snapdragon 865, а также будет более энергоэффективной.

Ёмкость аккумулятора разработчики, согласно инсайдерской информации, увеличат до отметки в 6 тысяч мА•ч. К началу следующего года корпорация собирается запустить собственную технологию быстрой зарядки мощностью в 100 Вт, позволяющей доводить батарею до 100 % за считанные минуты.

Предполагаемое разрешение камеры новинки – 144 Мп. Ожидается и наличие 100-кратного цифрового зума, за счёт чего смартфон сможет составить достойную конкуренцию лучшим камерофонам Huawei Technologies, одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций.

Xiaomi Mi 11 получит, по слухам, полноценную защиту от влаги и пыли, соответствующую IP68.