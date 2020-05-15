 

Генсек ООН считает маловероятным проведение ежегодной сессии Генассамблеи в сентябре

15.05.2020, 8:20, Новости дня

Проведение ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года под угрозой из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает The Brussels Times.

По его мнению, “вряд ли тысячи мировых лидеров смогут собраться в Нью-Йорке”.

“Мировые лидеры должны были собраться в Нью-Йорке, эпицентре пандемии в Соединенных Штатах, 15 сентября на встрече, посвященной 75-летию межправительственного органа”, – сказал Гутерриш.

Генсекретарь ООН сообщил, что изучается вопрос альтернативных способов проведения сессии.

“Ежегодное собрание никогда не отменялось, но дважды откладывалось, в том числе после терактов 11 сентября в Нью-Йорке”, – добавил он.

17 сентября 2019 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялось открытие 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общие прения прошли с 24-го по 30 сентября. На ежегодной встрече собрались представители 193 стран мира. Президент Украины Владимир Зеленский с 23-го по 26 сентября находился с визитом в США, где принимал участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



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