Почти миллион гривен за жилье. Экс-нардепа подозревают в незаконном получении компенсации

15.05.2020, 8:20, Новости дня

14 мая детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему народному депутату о подозрении в незаконном получении почти миллиона гривен в качестве компенсации за аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

“По данным следствия, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером госпредприятия “Гостиничный комплекс “Национальный” в период с ноября 2014-го по август 2019 года”, – сказано в сообщении.

Следствие считает, что таким образом подозреваемый нанес тяжелые последствия интересам Управления делами аппарата Верховной Рады. Следствие по этому делу в НАБУ ведут с октября 2018 года. Действия политика квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Источники “Украинской правды” утверждают, что фигурантом дела является депутат Рады VIII созыва от группы “Відродження” Александр Пресман.

Согласно статье 35 закона “О статусе народного депутата Украины”, народные депутаты получают компенсацию за наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от границ Киева.

В НАБУ говорят, что в декабре 2019-го – марте 2020 года к ответственности были привлечены пять народных депутатов Украины VIII созыва, им вменялось незаконное получение компенсации на сумму более 2,6 млн грн. В рамках расследований фактов незаконной компенсации в бюджет возвращено около 1,65 млн грн, еще ряд народных избранников пересмотрели свои запросы на получение компенсаций и отказались от нее.