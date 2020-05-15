Коломойский “кинул” Авакова, у “Слуги народа” – четыре кандидата на пост мэра Киева. Главное из украинских Telegram-каналов

15.05.2020, 8:20, Новости дня

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Четыре конкурента для Кличко

Источник “Резидента” в Офисе президента Украины утверждает, что на данный момент есть четыре основных кандидата в мэры Киева от “Слуги народа”. Собеседник паблика заявил, что от пропрезидентской партии могут быть выдвинуты нардепы Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура или спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“В течение месяца “Слуга народа” выдвинет кандидатуру от партии официально”, – пишет “Резидент”.

Коломойский “кинул” Авакова?

Бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко утверждает, что бизнесмен Игорь Коломойский “кинул” министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. К такому выводу он пришел на основании голосования за законопроект, дающий Нацгвардии право проводить досмотр граждан и составлять протоколы об админправонарушениях.

“Люди Коломойского в “Слуге народа” демонстративно “кинули” Авакова. При этом парламент не просто отказался поддержать законопроект в первом чтении – депутаты публично сделали больно Авакову, потому что провалили также повторное первое чтение и возвращение закона инициатору на доработку. В итоге закон считается отклоненным и на текущей сессии больше не может вноситься”, – пишет Лещенко.

Дубинский пожаловался на Сытника в КС

Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский сообщил, что собрал необходимое количество подписей депутатов Верховной Рады для направления жалобы на назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины в Конституционный Суд.

В обращении, следует из опубликованной фотокопии, Дубинский указывает, что назначение Сытника было неконституционным, потому что Конституцией не предусмотрено право президента назначать директора НАБУ (в действительности это право предусмотрено законом “О Национальном бюро Украины”).

Дубинский написал, что 14 мая направит жалобу в КС.