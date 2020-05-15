Англичанин вытащил из реки 60 странных свинцовых кубика с иероглифами

15.05.2020, 8:19, Разное

38-летний Уилл Рид вот уже более двух месяцев называет себя "магнитным рыбаком". Сидя в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса дома с семьей, он обнаружил себе подходящее хобби – с помощью мощных магнитов вытаскивать из глубин местной реки Ковентри различные металлически вещи.

В основном его целью являются потерянные монеты, кольца или серьги.

Уилл живет в районе Финхэма, Уэст-Мидлендс, Англия. Несколько дней назад он отправился на очередную магнитную рыбалку вместе со своими двумя маленькими сыновьями и внезапно вытащил из воды странный тяжелый металлический кубик.

По размерам он был ненамного больше обычного игрального кубика, однако весил как "свинцовая гиря" и был покрыт аккуратно оттиснутыми непонятными иероглифами.

Рид подивился этой находке, но потом отложил кубик в сторону и продолжил "рыбалку". И вытащил еще один точно такой же кубик. А потом еще один и еще. В итоге у него набралось почти 60 (!) совершенно идентичных тяжелых кубика (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Все они были в разном состоянии, какие-то более поврежденные, а какие-то на вид казались совсем новыми. И все имели одинаковые оттиснутые иероглифы на гранях. Позже выяснилось, что все они и в самом деле были отлиты из свинца.

В попытках разгадать тайну этих кубиков, Рид вскоре выложил снимки с кубиками в Интернет, а потом ими заинтересовались и британские журналисты.

С помощью нескольких источников Риду помогли выяснить, что иероглифы на кубиках похожи на санскритские знаки и может быть на кубиках оттиснены некие древние индуистские молитвы. Пользователи с фейсбука рассказали Риду, что эти кубики надо сначала зажать между пальцами, а потом прочитать молитву над рекой и кинуть их в воду.

Предположительно иероглифы на кубиках содержат в себе "защитную молитву Раху" – в индуистской астрологии это планета с божественной силой. При этом Раху в основном контролирует сферу воров, магов, змей, яда и тюрьмы.

Чтобы молитва Раху заработала, этот кубик надо обязательно бросить в проточную воду и тогда получишь защиту от "скрытых врагов, неправильного диагноза болезни и обмана", как сообщается на одном тематическом сайте по индуистским верованиям.

Однако до сих пор остается непонятным, кто именно на протяжении довольно длительного времени изготавливает, а потом бросает в реку Ковентри в одном и том же месте так много подобных кубиков. При этом Рид намеренно скрывает конкретное место, где он их нашел, опасаясь, что сюда прибегут толпы других искателей.

В настоящее время он намеревается продолжить ходить в это место на магнитную рыбалку, чтобы попытаться найти еще больше подобных магических артефактов.



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