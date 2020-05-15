Почему они пахнут серой? Отвратительные запахи и паранормальные существа

15.05.2020, 8:19, Разное

Еще тысячелетия назад сильный и неприятный запах серы связывали с чем-то потусторонним. В том числе ученые давно узнали о том, что в Древнем Египте около 4 тысячи лет назад серу поджигали во время религиозных ритуалов.

В Древней Греции сера тоже активно использовалась в ритуалах, а в "Одиссее" Гомера есть описание того, что диоксид серы использовался для заполнения комнаты с людьми в целях их убийства. Именно так Одиссей убил женихов Пенелопы.

А в Библии сера и огонь постоянно связаны с описаниями Ада и Дьяволом (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В связи с этом очень любопытно, что в наши дни сильный неприятный запах, в том числе запах серы или запах протухших яиц, часто связывают с НЛО, инопланетянами, а еще с присутствием необычных существ – криптидов. Особенно часто невообразимо сильную вонь ощущают от йети.

Есть ли во всем это действительно какая-то связь или это просто совпадение? Некоторые исследователи уверяют, что связь есть и самая прямая, а именно, что и тысячелетия назад и в наши дни люди сталкиваются с одним и тем же феноменом. Просто сейчас мы называем его НЛО и криптидами, а в древности это были "летающие машины Богов" и разнообразные мифические монстры – кентавры, сатиры или минотавры.

Многие похищенные пришельцами рассказывали, что ощущали до, после или во время нахождения в плену крайне неприятный запах непонятного происхождения. Некоторым он был настолько отвратителен, что они теряли сознание или их тошнило. Однако есть и случаи, когда подобная странная вонь предшествовала сексуальным контактам с пришельцами и в том числе даже способствовала сильному влечению.

Встречи со зловещими Людьми в Черном тоже в некоторых случаях происходили с сильным запахом серы. Больше всего о подобном рассказывал знаменитый уфолог Альберт Бендер, с которого и возникли истории про Людей в Черном. В начале 1950-х Бендер создал международное уфологическое бюро и вскоре после этого в дом к нему заявилось трое бледных худощавых странных мужчин в черных костюмах.

Они не заходили в дом через дверь, а внезапно материализовались в его спальне на чердачном помещении и когда они возникли, Бендер ощутил сильный и неприятный запах серы. Это запах исходил от самих Людей в Черном.

Как Люди в Черном далее запугивали Бендера, едва не доведя его до смерти, можно прочитать в нашей отдельной статье под названием "Как пришельцы едва не убили уфолога, вытягивая из него жизненную энергию".

В 1952 году Бендер начал переписываться с человеком по имени Гарольд Фултон, который был сержантом ВВС Новой Зеландии. Фултон увлекался темой НЛО и основал новозеландское "расследование по летающим тарелкам", одновременно начав выпускать свой уфологический журнал. Менее чем за год число подписчиков этого журнала перевалило за 500.

Однако когда журнал Фултона набрал большую популярность, к нему тоже явились Люди в черном. Правда он не видел их воочию, но с лета 1953 года несколько раз ощущал в своей комнате крайне неприятный запах серы, идущий от неустановленного источника. Переписываясь с Бендером, Фултон знал о том, что к тому приходили Люди в Черном и от них шел запах серы, поэтому он быстро связал свой случай с ними же. И очень перепугался.

А когда он начал регулярно замечать периферийным зрением расплывчатые теневые силуэты, он и вовсе убедился в том, что Люди в черном действительно навещают его и пристально следят за его деятельностью. Это действительно можно принять за правду, потому что теневые силуэты и запах серы Фултон ощущал именно тогда, когда садился работать над материалами об НЛО для своего журнала.

Еще одним исследователем, который обратил внимание на то, что паранормальные существа отвратительно пахнут, был Джошуа Катчин, написавший книгу именно о таких запахах под названием "Углубленное изучение сверхъестественных запахов, потусторонних ароматов и чудовищных миазмов", которая вышла в 2016 году.

Катчин провел всеобъемлющую работу, в которой изучил сотни случаев появления сильных запахов серы или тухлых яиц одновременно со странными явлениями вроде полтергейста, наблюдения йети, призраков и прочей паранормальщины. Как правило такие запахи появлялись тогда, когда упомянутые явления были настроены враждебно по отношению к человеку.

О сильной вони писал и знаменитый Джон Кил, автор самого популярного исследования о Человеке-Мотыльке и по книге которого потом сняли фильм "Человек-мотылек" (2002). По словам Кила, подобное зловоние люди ощущали и тогда, когда видели в разных местах США высоких человекоподобных созданий с крыльями и красными горящими глазами.

Подытоживая вышеописанное, можно ответить на вопрос – почему от разнообразных монстров и явлений идет одинаковый запах серы или тухлых яиц, лишь одним – все это одно и то же явление лишь в разном обличье.



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