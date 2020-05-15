Жуткие случаи утраченного времени и пространственных сдвигов в лесу

15.05.2020, 8:19, Разное

Эта статья продолжение материала "Почти пропавшие: Как неведомая сила заманивает людей в чащу леса".

Ниже описаны несколько ярких случаев как люди попадали в лесу в очень странные ситуации, при которых у них непонятно куда исчезало время или они временно попадали в иной мир (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Бесконечный туннель

Первая история произошла с неуказанной жительницей штата Северная Каролина, США. Однажды она, ее муж и их дочь пошли в лесной поход и остановились в кемпинге "Deep Creek Campgrounds". В этом месте есть одна примечательная локация в виде темного туннеля с деревьями, проходящего через холм.

Много лет про это место ходят слухи, что в нем живут призраки, но указанные супруги не верили в призраков, поэтому когда они пошли в этот туннель, то хотели просто повеселиться. Поначалу им и правда было весело, они пугали друг друга, издавали завывающие звуки и их не пугала темнота туннеля и сырой воздух в нем.

Но потом им стало не до смеха, когда они вдруг заметили, что идут по туннелю уже много минут и что они давно уже должны были выйти из него с противоположного конца, потому что туннель не был длинным. Однако они сейчас даже не могли увидеть светлое пятно выхода из туннеля.

Таким образом их легкая 10-минутная прогулка сначала превратилась в напряженную 20-минутную прогулку, а потом и в сильно нервную 30-минутную прогулку. Они все шли и шли по туннелю и все еще не могли дойти до конца.

"На самом деле мы не паниковали, но мы понимали, что все еще никак не можем выйти из этого проклятого туннеля. Мы смотрели на часы на нашей камере и время там равномерно шло вперед. Мой телефон при этом почему-то сбоил и на нем постоянно всплывали какие-то сообщения технического характера.

Наконец мы дошли до самого конца и тут мы совершили нашу вторую ошибку. Рядом проходила еще одна тропа, она шла в обход холма и муж решил пройти по ней ради любопытства, а потом вернуться к нам, когда мы поднимемся наверх холма. Мы поднялись наверх и наша тропа вдруг закончилась, поэтому мы просто стояли там и ждали моего мужа. А пока мы поднимались наверх, я фотографировала окрестности на память и в том числе другие туристические тропы.

Но когда вскоре подошел муж, внезапно оказалось, что рядом с нами больше нет никаких троп. Мы оглядывались, искали их, нету и все. А когда мы решили спуститься вниз, туда, где я видела другие тропинки, внезапно оказалось, что и там тоже ничего нет.

Ну ничего, сказала я, я же делала фото по пути, сейчас и посмотрим что там и как. Я открываю галерею на камере и вижу, что все эти снимки совсем не те, что я фотографировала. На них были какие-то куски гор, небо, линия горизонта и тд. Все совершенно другое!

Вот тогда мы забеспокоились по настоящему, тем более, что часы на камере показывали, что прошло уже 3 часа (!) с тех пор как мы вышли на эту прогулку. Тут наконец телефон начал работать нормально и я позвонила в Службу Спасения 911. Мне ответили, что на поиски отправили к нам команду лесных рейнджеров. Они добрались до нас лишь через час или около того.

Выяснилось, что мы на самом деле находились в целой миле от выхода из туннеля и всего в нескольких метрах от одной из туристических троп. С тех пор мы решили, что никогда больше не будем ходить на пешие прогулки".

Пропавшая группа

Следующая история была рассказана на форуме "Missing 411" (Форум о пропавших без вести людях) пользователем с ником "LeoLeonidas21". По его словам он на время реально "пропал без вести" в лесах Северной Каролины. Это произошло, когда он учился в геологическом колледже и выполнял задание на практике, изучал различные скальные породы в районе поросшего лесом хребта Блу Ридж.

Он был не один, а в составе студенческой группы из 30 человек. Они шли по лесу всего 45 минут, когда добрались до вершины этой небольшой горы и все было без происшествий. Странности начались, когда вся группа отправилась в обратный путь, а автор истории случайно отстал, когда остановился поправить свою обувь.

"Перед тем, как я нагнулся, я имел возможность видеть, как почти вся группа поднимается вверх по склону примерно в 60 метрах от меня, а позади меня был поворот на тропу, по которой мы шли, и по ней к моей точке поднималось еще 2 или 3 человека. Я быстро завязал шнурки, все сделал как надо и я, подчеркиваю, нисколько не менял направление своего тела во время этого процесса.

Но когда я встал, я тут же увидел, что тропа, по которой мы шли, исчезла и вместо нее была обычная почва с упавшими листьями. И что самое жуткое, я не видел никаких людей ни впереди себя, ни идущими позади меня. И даже поворота у скалы позади меня не было.

Что еще смутило, так это отсутствие звуков. Не было слышно ни порывов ветра, ни пения птиц, ни беличьего писка или иных лесных шумов. Все было очень странным и неестественным. И тут же я ОЩУТИЛ, что на меня кто-то смотрит. Это ощущение быстро переросло во что-то большее – я был уверен, что за мной пристально следит тот, кто хочет нанести мне вред, что оно очень злое и насильственное. И что оно приближается ко мне.

Я настолько тонко ощутил, что сначала оно медленно подползало ко мне, а потом кинулось ко мне бегом, что сам со всей силы побежал куда глаза глядят, мое тело само выбрало направление. И внезапно выскочил из-за деревьев прямо на тропу, по которой шли мои однокурсники.

Это место находилось на расстоянии 20-25 минут ходьбы от того места, где я остановился завязывать шнурки, при этом по моим ощущениям между тем, как я остановился, и тем как я выскочил на тропу, прошло не более 5 минут.

Меня тут же окружили и стали спрашивать что случилось, но я не знал, что и сказать. Я и сейчас не знаю, как это объяснить и я до сегодняшнего дня больше не хожу в лес в одиночку, даже в тот лес, что совсем рядом с домом моих родителей".

Беззвучный туман

Подобных отчетов очень много и во всех них люди упоминают пропавшее время, словно они попадали в некую зону, где время течет с другой скоростью. Следующая история тоже взята с форума "Missing 411", ее пояснил пользователь с ником "spiral venom". Это случилось в американском Национальном парке Роки Маунтин, когда он отправился в одиночный лесной поход по туристическому маршруту "Тонахуту-Крик".

Он шел себе по тропе, когда внезапно понял, что вокруг него стало необычайно тихо. Пропали все лесные звуки и даже запахи, а потом на тропу стал накатывать необычный туман.

"Было впечатление, что я словно вошел в пузырь, где ничего не было слышно. Я тут же вытащил телефон и отметил время на нем 15:45. Несмотря на туман, я продолжал идти вперед по тропе и тишина продолжалась.

Я прошел так минут 10-15, когда обратил внимание на небо. Облака надо мной двигались с такой скоростью, словно их гнал штормовой ветер. Однако по прогнозу в этот день не должно было быть ни снега, ни дождя, поэтому было странно видеть эти низко висящие облака, которые так быстро двигались.

Вдруг раздался грохот, который исходил не с неба, а словно из-под земли. Словно из глубокой трещины. Облака тут же перестали двигаться и приобрели светло-розовый и фиолетовый оттенок. После этого я ускорил шаг, желая поскорее выйти отсюда. У моего тела началась реакция, словно на драку или паническое бегство, пошел выброс адреналина. Я ощутил в животе сильный ужас, при этом вокруг меня не было ничего страшного.

Снова сильный грохот и последующая за ним яркая вспышка света. И вдруг все вернулось на свое место – запели птицы, все вокруг наполнилось обычными звуками. Может быть я просто зря паниковал? Но когда я посмотрел на телефон, там было время 18:30 (!).

Для меня прошло не более 15 минут, но получается, что я пропадал где-то 3 часа. Я не помню ничего такого в этот период, кроме того, что я описал выше. Я потом рассказывал эту историю лишь нескольким людям и кто-то из них сказал, что я был похищен пришельцами, а другие сказали, что я попал во временной вихрь".

Пропавший час

Подобное сочетание внезапной полной тишины и пропавшего времени является частой отличительной чертой таких историй. Именно так все и выглядит, когда люди попадают в случайный межпространственный или временной портал?

Следующий рассказ был опубликован пользователем из штата Пенсильвания. Однажды он пошел в поход в национальный лесной заповедник Аллеени. Сначала все шло нормально, он шел по тропе. где были и другие туристы, и в какой-то момент обогнал парочку с собакой.

"Я продолжал идти по тропе и на мгновение обернулся, чтобы посмотреть на их собаку, а когда я снова посмотрел вперед, тропа полностью изменилась. Теперь она шла ровно прямо и была полностью "очищена" от кустов по бокам.

Меня это смутило и я подумал, что зашел не в тот участок леса. Я вытащил компас и он показал, что я вообще нахожусь не там, где надо, а если судить по ландшафту, такого участка вообще не должно быть в этой части леса.

Я быстро дошел до небольшой рощи деревьев. Пока я шел среди них, единственный звук, что я слышал, был шум моих собственных шагов. Я шел в роще менее минуты по моим расчетам, когда наконец заметил людей. Это было 4 человека, среди которых были и те двое с собакой, которых я встретил по пути.

Когда я глянул на часы, внезапно оказалось, что прошел целый час с тех пор, как я видел их на тропе. Было уже поздно идти куда-то еще и мне разрешили переночевать в их лагере".



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