 

Добровольно и с песней (про нефть и цены)

15.05.2020, 8:18, Разное

Saudi Press: Саудовская Аравия объявляет о дополнительном добровольном сокращении добычи сырой нефти

Эр-Рияд, 14 мая 2020 г., SPA – Сегодня саудовские газеты в своих редакционных статьях освещают ряд  вопросов  местного, регионального и международного  уровней.

Газеты «Аль-Рияд», «Аль-Яум» и «Аль-Билад» в своих редакционных статьях заявили, что Королевство Саудовская Аравия продолжает предпринимать неустанные усилия, направленные на восстановление стабильности международного рынка нефти после негативных,  для цен и мирового спроса,  событий, вызванных воздействия пандемии коронавируса (COVID-19).

В статьях  указывалось на директиву Министерства энергетики о сокращении  добычи сырой нефти в Саудовской Аравии  в июне нынешнего  года на один миллион баррелей в день в качестве добровольной дополнительной меры. Таким образом,  объем  сокращения, которого Королевство Саудовская Аравия будет придерживаться,   составит  примерно четыре миллиона  800 тысяч баррелей в день (от  уровня  добычи нефти в апреле).

В документах говорится, что нефтяная политика Королевства направлена ​​на стабилизацию рынка нефти путем уравновешивания спроса и предложения, и  указывается  на то, что Совет министров призвал на своем последнем заседании страны, участвующие в соглашении ОПЕК +, и другие страны-производители придерживаться уровней  снижения установленных  для них в интересах всех сторон.



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