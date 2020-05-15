Данные о роли ренин-ангиотензиновой системы в развитии COVID-19

15.05.2020, 8:18, Разное

Два недавно опубликованных исследования указывают, что необходимо обратить внимание на роль ренин-ангиотензиновой системы в развитии COVID-19 у пациентов. Особого внимания заслуживает ACE-2 рецептор, который может участвовать в инфицировании клетки.

Ведущие эксперты предполагают, что понимание влияния вируса на ренин-ангиотензиновую систему может стать ключом к пониманию того, почему пациенты, в особенности мужчины, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, имеют более тяжелое течение болезни и последствия.

В ходе одного из исследований, опубликованного в Европейском Журнале Сердца (European Heart Journal), было обнаружено, что у мужчин был более высокий уровень содержания ACE-2 рецептора/энзима в плазме крови, чем у женщин. Мужчины и женщины, принимавшие участие в данном клиническом исследовании, страдали сердечной недостаточностью. Учитывая, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19 взаимодействует с ACE-2 рецептором, авторы исследования сделали предположение, что данные результаты могут объяснить, почему мужчины переносят болезнь тяжелее, чем женщины.

Также данное исследование показало, что использование ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента(АПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина не было связано с повышением концентрации ACE-2 рецептора в плазме.

Второе исследование, опубликованное в виде письма в Медицинском Журнале Новой Англии (New EnglandJournal of Medicine), изучало связь между использованием ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина и тяжестью протекания болезни у людей, зараженных вирусом гриппа А.

Авторы обращают внимание на то, что вирус гриппа А использовал ACE-2 рецептор для проникновения в клетку легких. Похожая картина наблюдается и при Тяжелом Остром Респираторном Синдроме (ТОРС), который может возникать на фоне COVID-19.

Цитата:”Понимание общих механизмов ТОРС и гриппа может помочь ответить на вопрос, каким образом использование ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина может модулировать проявления определенных респираторных заболеваний”.

Результаты исследования показали, что пациенты, которые получали ингибиторы АПФ, имели более низкий риск заболеть гриппом в сравнении с пациентами, которые данные препараты не получали. Наблюдения велись в течение 8.7 лет (медиана).

Вторым открытием исследования было то, что влияние ингибиторов АПФ на заболеваемость гриппом зависит так же от времени применения препаратов. Чем дольше человек принимал ингибиторы АПФ, тем меньше был его риск заразиться гриппом. Такие же данные имеются и об использовании блокаторов рецепторов ангиотензина.

Подобная связь показывает, что вирус гриппа может иметь схожие с коронавирусами механизмы поражения организма.