 

Близка ли Россия к “плато”? Коронавирус в пяти графиках

15.05.2020, 8:18, Разное

13 мая 2020

VYACHESLAV PROKOFYEV/TASS

РФ вышла на второе место в мире по количеству заболеваний коронавирусом. В последние дни рост числа инфицированных замедлился, и ВОЗ считает, ситуация с Covid-19 в РФ стабилизировалась. Русская служба Би-би-си на графиках показывает, как сейчас выглядит ситуация с распространением коронавируса в России.

По состоянию на 13 мая в РФ было зарегистрировано 242 тысячи инфицированных. Россию опережают только США с показателем в 1,34 миллионов инфицированных. В топ-5 стран с самым большим количеством заразившихся входят также Испания, Британия и Италия.

На каком этапе находится РФ по сравнению с другими странами?

Если посмотреть на данные в этих пяти странах в пересчете на 100 тысяч населения, то можно увидеть, что Испания и Италия уже вышли на так называемое “плато”. То есть распространение инфекции замедлилось, и это видно на графике. Россия, судя по графику, еще до “плато” не дошла: количество зараженных продолжает расти.

Действительно ли РФ близка к стабилизации?

Количество новых случаев в РФ уже 11 дней подряд превышает 10 тысяч в день. Однако распространение инфекции больше не ускоряется, хотя и существенного замедления пока не видно.

Представительница ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила 10 мая, что темпы роста числа инфицированных стабилизируются. Власти связывают рост числа выявленных случаев заражения с массовым тестированием.

Москва и Россия

Больше половины случаев заражения коронавирусом в РФ приходится на Москву. В столице со 2 мая каждый день регистрируется больше 5 тысяч новых случаев. Как и во всей России, число ежедневных новых случаев в Москве существенно не растет и стабильно составляет 5-6 тысяч в день. Впрочем, по итогам вторника в Москве было зафиксировано минимальное суточное значение за последние 12 дней – 4703 случаев.

Аномалии в регионах

В РФ не утихает дискуссия о том, что данные о коронавирусе могут быть неполными или недостоверными. Эксперты обращают внимание на то, что в некоторых регионах количество новых заражений Covid-19 почти не меняется день ото дня.

При этом оперативный штаб оценивает смертность в РФ от коронавируса как одну из самых низких в мире. 

По официальным данным, с начала эпидемии в РФ умерли около 2,2 тысяч человек. Отчасти это можно объяснить разницей в методологии подсчета. Власти утверждают, что не манипулируют статистикой.



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