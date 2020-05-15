 

Россиян предупредили о неожиданной опасности кондиционеров

15.05.2020, 8:12, Новости дня

Неправильное использование кондиционеров может быть опасным для здоровья, сообщил директор экологической лаборатории Антон Ястребцев.

По его словам, при первом включении устройства весной выбрасывается большое количество микроорганизмов, скопившихся на решетках и фильтрах. Этот процесс называется «вентиляторный синдром», рассказал он в интервью радио Sputnik. 

«Зимой обычно кондиционер не эксплуатируется, на его фильтрах, на решетках, на различных каналах воздуховодов накапливаются микроорганизмы, для которых эти фильтры – благоприятная питательная среда, потому что там оседают пыль, частицы спор, пыльца, семена растений», – рассказал Ястребцев.

Он пояснил, вдыхание человеком этих микроорганизмов может вызвать различные негативные реакции, в том числе аллергию и обострение хронических заболеваний. 

Перед первым запуском кондиционера его нужно прочистить и промыть, включая всю систему фильтров. Эколог уточнил, что этим в том числе занимаются различные фирмы и службы. Но обычные кондиционеры можно очистить и самому с помощью специальных средств, которые можно купить в хозяйственных магазинах.

«Обязательно нужно промывать все весной, можно в конце сезона, чтобы кондиционер не настоялся за зиму. В течение сезона все зависит от кондиционера и от человека, который им пользуется. Аллергикам нужно чистить устройство чаще», – отметил Ястребцев.

Ястребцев добавил, что это относится и к автомобильным кондиционерам. В машинах также нужно менять фильтры салона.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус не сохраняется в системах вентиляции многоквартирных домов и кондиционерах. 



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