Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 4,5 млн

15.05.2020, 8:10, Новости дня

По состоянию на утро 15 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 443 597 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 302 452 человека, выздоровели 1 588 353 человека.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 417 889, умерло 85 898, излечилось 246 414 человек.

Россия на втором месте по заболеваемости – там 252 245 заболевших, 2305 умерших и 53 530 выздоровевших от COVID-19.

В Великобритании инфицированы 234 440 человек, умерли 33 693.

В Испании заболели уже 229 540 человек, скончался 27 321, в Италии соответственно 223 096 и 31 368 человек.

Бразилия перешла черту в 200 тыс. инфицированных коронавирусом – по состоянию на сегодня там заболели 203 165, умерли 13 999 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 14 мая общее количество инфицированных составляет 16 847 человек, 456 из них умерли, 4143 выздоровели.