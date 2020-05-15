Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса

15.05.2020, 8:10, Новости дня

Вечером 14 мая власти Словении официально объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране – так Словения стала первой европейской страной, поборовшей COVID-19, пишет Reuters.

Такое решение власти этого южноевропейского государства приняли после того, как две недели там не регистрировали новых случаев заболевания.

Люди, прибывающие в Словению из других государств Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин. Иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС, за некоторым исключением, например, для дипломатов и тех людей, которые перевозят грузы.

В силе остаются противоэпидемические меры, в том числе, масочный режим, повсеместная дезинфекция и социальное дистанцирование.

По состоянию на сегодняшнее утро в Словении с населением в 2 млн официально зарегистрировано 1464 заболевших и 103 летальных случая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 15 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 443 597 человек. Жертвами COVID-19 стали 302 452 человека, выздоровели 1 588 353 человека.