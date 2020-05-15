Ключ на рестарт. РФС готов объявить о возобновлении чемпионата России

15.05.2020, 8:05, Новости дня

Сегодня, 15 мая, в формате видеоконференции состоится заседание Исполкома Российского футбольного союза (РФС). Ключевой вопрос собрания – возобновление чемпионата страны в условиях угрозы распространения коронавируса.

Российская премьер-лига была приостановлена 17 марта после того, как клубы сыграли матчи 22 тура. Изначально перерыв был до 10 апреля, но позже организаторы приняли решение продлить паузу до 31 мая.

В конце апреля руководство РФС и РПЛ обсудили с клубами возможность возвращения футбола на стадионы. Были предложены два варианта календаря, основанные на рекомендациях УЕФА. Так стало известно, что рестарт чемпионата страны может состояться в 20-х числах июня.

Однако большинство клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) высказались за досрочное завершение сезона. В это же время о досрочном завершении чемпионата объявила французская Лига 1.

⚡️ Важная новость. Исполком УЕФА перенес все июньские матчи мужских и женских сборных на неопределенный срок. pic.twitter.com/fL9Q2ZvmEd

— РФС (@rfsruofficial) April 1, 2020

Все это подогрело слухи о том, что и российская премьер-лига может не доиграть отставшие восемь туров. Глава РФС Александр Дюков заявил, что не поддерживают решение о досрочном завершении турнира, а позиция организации – футбольный сезон в РФ надо доиграть.

В Министерстве спорта подтвердили, что готовы содействовать завершению чемпионата, но для этого со стороны РФС должны поступить определенные предложения по организации игр: "При четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. Естественно, без зрителей".

Стадион «Динамо» присоединился к акции РФС #ОставайтесьДома. Футбол скоро вернётся. Мы очень ждём. pic.twitter.com/WQBf8BJYyX

— РФС (@rfsruofficial) April 18, 2020

В воскресенье, 10 мая, СМИ сообщили, что РФС и РПЛ разработали протокол, по которому в ближайшее время будет жить отечественный футбол и отослали его в правительство на согласование.

А спустя четыре дня телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что переговоры с государственными структурами проведены: "С высокой долей вероятности, РФС примет решение о возобновлении чемпионата России", – написал инсайдер в Twitter.

Завтра, с высокой долей вероятности, исполком РФС примет решение о возобновлении чемпионата РФ сезона-19/20.Уже проведены переговоры с государственными структурами, в том числе с Росавиацией.Легионеров необходимо возвращать в Россию как можно скорее. https://t.co/9XWN3ID6vM

— Nobel Arustamyan (@ANobelito) May 14, 2020

Источник в Министерстве спорта не просто подтвердил порталу Baza готовящийся рестарт сезона, но и рассказал об условиях, при которых футбол в стране оживет. Так, например, попасть на стадион, который будет поделен на определенные зоны, можно будет по специальным QR-кодам в приложении от РФС.

По информации издания, на арене смогут находиться не более 150 человек, где 100 человек – представители обеих команд, а оставшиеся 50 – организаторы. Сообщается, что на входах на стадион Минспорта предлагает поставить дезинфицирующие тоннели.

Помимо этого, изменятся и требования к командам. Всем сотрудникам клубов придется ежедневно проходить медицинское обследование. Игрокам и тренерам запретят совместное времяпровождения.

Тренировочный процесс также претерпит ряд изменений. Футболисты будут поделены на несколько групп, которые смогут проводить занятия так, чтобы не пересекаться с другими группами.

Напомним, в последнем перед перерывом туре хет-трик Сердара Азмуна и дубль Артема Дзюбы помогли "Зениту" разгромить "Урал" (7:1), "Спартак" на выезде одержал волевую победу над "Оренбургом" (2:1), играя самым молодым составом в XXI веке.

"Локомотив" переиграл "Ростов" (2:1), "Динамо" обыграло "Ахмат" (3:2), "Рубин" одержал победу над "Арсеналом" (1:0) в Туле, ЦСКА поделил очки с "Уфой" (0:0), "Сочи" прервал беспроигрышную серию "Краснодара" (2:0), а "Тамбов" забил три безответных мяча в ворота "Крыльев Советов" (3:0).

В турнирной таблице с 50 очками лидирует "Зенит", на второй строчке расположился "Локомотив" (41 очко), на третьей – "Краснодар" (41), на четвертой – "Ростов" (38), на пятой – ЦСКА (36). Если бы сезон завершился сегодня, то именно эти бы клубы получили путевки в Еврокубки.

В шести очках от армейцев идет "Динамо" (30). Следом "Спартак" (28) и "Уфа" (27), а замыкает десятку "Урал" (25). В зоне вылета – "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20).

Турнирная таблица #ТинькоффРПЛ после 22-го тура 📊 pic.twitter.com/7KLWoFlIeK

— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 16, 2020