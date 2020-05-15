Apple выпустит в ближайший год два iPad. Очки — не раньше 2022-го

15.05.2020, 8:05, Новости дня

В новой аналитической записке эксперт тайваньской TF Securities Мин-Чи Куо, считающийся одним из самых осведомленных о планах Apple на планете, поделился свежими инсайдами. Они касаются новых планшетов и смарт-очков с дополненной реальностью, передает CNBC.

Что касается iPad, модельный ряд которых и так заметно расширился в последнее время, в ближайший год потребителям станут доступны еще два планшета. Один из них – очередной “доступный” iPad с экраном чуть большей чем сейчас диагонали, 10,8 дюйма – появится в продаже во второй половине 2020-го года.

Другая модель интереснее – это будет продолжатель дела iPad mini, планшет с компактным корпусом размером с блокнот, но при этом с увеличенной – до 8,5 или 9 дюймов – диагональю экрана. Добьются этого за счет уменьшения рамок. У последней модели iPad mini, вышедшей около года назад, 7,9-дюймовый дисплей.

По информации Мин-Чи Куо, компактный iPad в обновленном форм-факторе выйдет в первой половине 2021-го года. При этом и в случае с новой 10,8-дюймовой моделью, и с новым iPad mini стратегия будет та же, что и с недавно выпущенным iPhone SE 2020: покупателям предложат относительно недорогое устройство с современной, производительной начинкой и некоторыми компромиссами, которые позволят Apple снизить себестоимость. По оценке аналитика, сейчас на доступные модели приходится от 60 до 70% поставок iPad.

Эксперт также раскрыл, что ему известно о подготовке Apple к запуску новой категории устройств – смарт-очков с технологиями дополненной реальности. Компания, знает Куо, собирается использовать в гаджете дорогую линзу с многослойным ламинированием, позволяющую “создать инновационный пользовательский опыт в смешанной и дополненной реальности”. При этом очки поступят на рынок, “самое ранее”, в 2022-м году.

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