 

Вдоль Камы и ее притоков бушует паводок

15.05.2020, 8:05, Новости дня

В Прикамье полоса затопленной земли растянулась с севера на юг. Самым масштабным стало наводнение в Гайнском районе – пострадало шесть населенных пунктов. "Большая вода" пришла в Красновишерский и Чердынский районы. Паводок зафиксирован и под Соликамском. Вода в Яйве уже ушла, поселка нет в оперативной карте МЧ, передает ГТРК "Пермь".

Возле курорта Усть-Качка Кама поднялась почти на 10 сантиметров. В Краснокамске возможно подтопление микрорайона Рейд. Воткинская ГЭС работает в режиме максимально установленных сбросов. В итоге паводок начал смещаться в Удмуртию. На южных районах Прикамья подтопило два района города Чайковский, а также поселок Ольховка.

Текст:

ГТРК "Пермь"



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