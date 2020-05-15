Светлана Тома рассказала о мистике на съемках «Табора…» и сцене с обнаженной грудью

15.05.2020, 7:53, Разное

Картина Эмиля Лотяну «Табор уходи в небо» имела огромный успех у зрителей и получила приз кинофестиваля в Сан-Себастьяно «Золотую раковину». Исполнительница главной роли цыганки Рады Светлана Тома вспомнила о мистических событиях на съемках фильма, а также рассказала, как согласилась на откровенную сцену.

В киноленте у актрисы не было дублеров: она самостоятельно останавливала лошадей, управляла повозкой, ездила верхом. Одна из сцен едва не закончилась трагедией. Бричка, на которой мчалась Рада по узким городским улочкам, чуть не опрокинулась – отвалилось колесо. Тома на полном ходу выскочила из повозки, и ее перехватил коллега, игравший барина. Инцидент обошелся для актрисы без травмы, хотя она упала на железный люк. Как потом звезда узнала, именно на этом месте ранее погиб оператор Вильнюсской киностудии.

Вся ее роль в «Таборе…», как отмечает Тома, сопровождалась мистикой. Сцену купания в реке Тисе нужно было снять за один раз, поскольку на героине партнер разрывал блузку, а запасных костюмов не было, и для этого настроили три камеры. Актеров заверили, что место, где им предстоит купаться, неглубокое. Тома до сих пор не понимает, как они с Григоре Григориу не сломали шеи, когда катились по каменистому крутому берегу вниз. Оказавшись в воде, актеры не обнаружили под ногами дно, и сильное течение стало их уносить. Тома запуталась в длинных юбках и запаниковала. К счастью, съемочная группа помогла актерам выбраться из воды. В это время по непонятным причинам две камеры из трех вышли из строя.

Сцена, где Рада снимает с себя намокшие разноцветные юбки, не была запланирована, но режиссер, наблюдавший, как Тома это делает, решил добавить в фильм такой эпизод. Стоя после купания в холодной воде с обнаженной грудью, актриса едва не околела от холода. Ее несколько раз обливали водой, так как тело быстро высыхало, во рту она держала кубики льда, чтобы не шел пар при разговоре. Знаменитость считает мистикой, что после таких испытаний ни она, ни ее партнер не заболели. Кстати, необходимость сниматься в откровенной сцене не смутила звезду, поскольку она всецело доверяла режиссеру, зная, он все сделает эстетично.