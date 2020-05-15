В РФ предложили ввести новое пособие на время масочного режима

15.05.2020, 7:53, Новости дня

Национальный родительский комитет (НРК) считает необходимым ввести в РФ специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания эпидемии коронавируса, сообщила председатель НРК Ирина Волынец.

Волынец напомнила, что во многих регионах РФ вводится так называемый масочный режим, но, подчеркнула она, не у всех есть деньги на приобретение масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день… Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии», – предлагает комитет, передает RT.

В некоторых случаях Волынец предлагает заменить пособие на бесплатную выдачу определенного количества масок и перчаток, необходимых гражданам.

Соответствующее обращение было направлено в правительство России.

Ранее сообщалось, что большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.