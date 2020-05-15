Андрей Фурсов: “COVID-19 выполняет функцию мировой войны”

15.05.2020, 7:53, Разное

Андрей Фурсов высказался о COVID-19 и его роли в геополитике. Директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, глава Института системно-стратегического анализа предполагает, что коронавирус в настоящий момент выполняет функцию мировой войны.

Эксперты ещё не видят полную картину последствий от COVID-19, но уже могут строить предположения, основываясь на косвенных фактах. Одной из проблем является остановка мировой промышленности. Заводы не работают во многих странах, в том числе в Китае и Индии. Андрей Фурсов уверен, уже скоро всё начнёт возвращаться к привычному графику. В большинстве государств уже к лету запустят предприятия, но аналитик констатирует – не все из них переживут кризис. Тем не менее, к концу года всё вернётся на круги своя. При этом ранее специалисты отмечали, несмотря на очевидные убытки, карантинные меры сыграли и определённую пользу. Учёные зафиксировали улучшение экологических показателей на планете. В то же время эксперт уверен, Африка больше других континентов пострадает от коронавируса. Серьёзного сокращения населения не произойдёт. В числе скончавшихся может быть не более двух миллионов человек, но экономика во многих странах сократится ещё сильнее. Эти данные опровергают теорию, что эпидемия была запущена некими силами для сокращения мирового населения.

Аналитик считает, пандемия выполняет функцию мировой войны. Экономика в мире в начале XXI века пришла к состоянию, способному спровоцировать конфликт глобального масштаба, а при условии наличия ядерного оружия, его последствия и вовсе были бы не предсказуемы. Приход же эпидемии всё изменил, и теперь во многих странах действуют правила, свойственные условиям военного времени.

В своих прогнозах Андрей Фурсов коснулся и Евросоюза. Это образование всегда было искусственным, считает учёный, поскольку к изначальной основе из Германии, Франции и Италии начали присоединять другие державы. Вход в состав ЕС восточноевропейских стран оказался ошибочным, и именно их жители вскоре почувствуют на себе все экономические последствия, но сам союз сохранится и продолжит существование.