Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку

15.05.2020, 7:53, Новости дня

Специалисты Роскачества провели повторное тестирование пельменей семи торговых марок и обнаружили в образцах кишечную палочку, говорится в сообщении организации.

«В прошлом году из семи исследованных торговых марок рейтинг Роскачества был обнулен только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов», – приводит РИА «Новости» пресс-релиз организации.

Роскачество отмечает, что в этом году ситуация ухудшилась: нарушения были выявлены во всех семи проверяемых торговых марках.

Специалисты обнаружили во всех товарах кишечную палочку, а еще в одном образце – и сальмонеллу. Также в пельменях двух торговых марок выявлено несоответствие заявленной в маркировке информации – в составе оказалось меньше белка, чем нужно.

Роскачество рекомендует при приготовлении варить пельмени не менее 10 минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.

Ранее Роскачество в ходе проверки фитнес-браслетов выяснило, что меньше половины из них показывают корректно пройденную дистанцию.