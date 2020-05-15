Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку
15.05.2020, 7:53, Новости дня
Специалисты Роскачества провели повторное тестирование пельменей семи торговых марок и обнаружили в образцах кишечную палочку, говорится в сообщении организации.
«В прошлом году из семи исследованных торговых марок рейтинг Роскачества был обнулен только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов», – приводит РИА «Новости» пресс-релиз организации.
Роскачество отмечает, что в этом году ситуация ухудшилась: нарушения были выявлены во всех семи проверяемых торговых марках.
Специалисты обнаружили во всех товарах кишечную палочку, а еще в одном образце – и сальмонеллу. Также в пельменях двух торговых марок выявлено несоответствие заявленной в маркировке информации – в составе оказалось меньше белка, чем нужно.
Роскачество рекомендует при приготовлении варить пельмени не менее 10 минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.
Ранее Роскачество в ходе проверки фитнес-браслетов выяснило, что меньше половины из них показывают корректно пройденную дистанцию.
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