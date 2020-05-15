 

Французская фирма опровергла «приоритет» США при распределении вакцины

15.05.2020, 7:48, Новости дня

Глава совета директоров французского фармацевтического гиганта Sanofi Серж Вайнберг заявил, что при распределении вакцины от коронавируса у США не будет приоритета.

Вайнберг заявил, что слова его коллеги неправильно поняли, речь шла только о вакцине, которую будут производить в самих США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Sanofi нацелена на «скорейшее производство вакцины на всех предприятиях» и собирается «снабжать все страны одновременно». По словам Вайнберга, «абсурдно говорить о предпочтении, которое оказывает США».

Напомним, гендиректор Sanofi Пол Хадсон сообщал в СМИ, что американские пациенты получат вакцины от коронавируса в приоритетном порядке, как только она будет разработана. Он пояснил, что это связано с финансовой поддержкой американскими властями исследований.



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