“Запомни это состояние”: Михалков отхлестал по щекам жалеющую себя дочь

15.05.2020, 7:30, Разное

Анна Михалкова – успешная актриса, продюсер и телеведущая. Тонкости

профессии она начала осваивать еще в раннем детстве. Никита

Сергеевич на протяжении нескольких лет снимал дочь в документальном проекте “Анна

от 6 до 18”.

Михалкова не скрывает, что работать на площадке с отцом

непросто. Режиссер строг и беспощаден. Он многого требует от подчиненных, особенно

если это члены его семьи.

В 1997 году Анна снималась в картине отца “Сибирский

цирюльник”. Артистке к тому времени исполнилось 23 года. По сценарию ее героине необходимо было заплакать.

Дочь режиссера сделала все так, как учили в

театральном вузе, однако ее игрой Михалков остался недоволен. Кинематографист

подошел к плачущей Анне и несколько раз ударил по щеке. “Ты себя жалеешь!” –

сказал Никита Сергеевич.

От боли и обиды в глазах Анны зажглась неподдельная ярость. Именно

этого и добивался режиссер. “Вот, запомни это состояние! Теперь играй!” – сказал

он наследнице.

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Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) 7 Апр 2020 в 2:45 PDT

Сегодня Анна Михалкова – опытная актриса с большим количеством

ролей и кинонаград. На недавнем смотре телевизионных художественных фильмов “Утро Родины” в Южно-Сахалинске дочь мэтра признали победительницей в номинации “Лучшая женская роль” за работу в сериале Бориса

Хлебникова “Шторм”.