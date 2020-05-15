Менее 10 тысяч заболевших: эпидемия коронавируса в России пошла на спад

15.05.2020, 7:30, Разное

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 9 974 человек. В последние две недели ежесуточное число заболевших превышало десять тысяч.

По-прежнему наибольшее количество зараженных коронавирусом выявляется в Москве. На этот раз в столице зафиксировали 4 712 случаев. Московская область и Санкт-Петербург делят второе и третье места – 918 и 416 случаев соответственно.

Всего коронавирусом в России на 14 мая заразились 252 245 человек. С начала распространения эпидемии в нашей стране зафиксировано 2 305 летальных случаев, полностью выздоровели 53 530 человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на правительственном часе в Госдуме 13 мая рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса в России. По его словам, препарат может быть готов к концу июля.

Академик РАН Сергей Колясников считает, что распространение вакцины от коронавируса в России может начаться осенью или в преддверии зимы. В интервью “Парламентской газете” ученый заявил, что целесообразно на первом этапе прививать тех, кто находится в группе риска – врачей, людей старшего поколения и имеющих хронические заболевания.

В России 12 мая был отменен единый период нерабочих дней – регионы возвращаются к нормальной жизни. Вместе с тем во многих субъектах Федерации из-за коронавируса ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах – магазинах, аптеках и в транспорте.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 3,34 миллиона человек. В США число выявленных случаев приблизилось к 1,4 миллиона.

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���� Бедным семьям помогают справиться с последствиями коронавируса ⠀ В этот непростой момент, люди, как никогда раньше, стараются сплотиться и помочь друг другу. ⠀ Вот ещё одна добрая история ���� ⠀ #семья #помощь #коронавирус #пандемия

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT