Мнение: Открытое письмо в защиту геббельсовской версии Катыни

15.05.2020, 7:20, Разное

Демонтаж "катынских" табличек в Твери https://colonelcassad.livejournal.com/5849223.html вызвал забавное бурление по поводу решения Тверской прокуратуры. Шаблоны трещат, картина мира под угрозой.

Уже даже "возрождение сталинизма в России" приплели и в ход снова пошел столь милый сердцу жанр открытых писем.

Мы возмущены демонтажем в Твери двух мемориальных досок, установленных на здании, в котором размещались областное управление и внутренняя тюрьма НКВД—МГБ. Доски увековечивали память наших соотечественников, уничтоженных сталинскими карательными органами, и польских пленных из Осташковского лагеря, убитых НКВД в Калинине. Демонтаж знаков памяти проведен местными властями без гласного общественного обсуждения, под надуманным смехотворным предлогом; он является очевидной попыткой оправдать и предать забвению преступления сталинского режима, создать новую версию нашей истории, в которой для них нет места. Тридцать лет назад установка этих знаков стала возможной благодаря признанию и осуждению на государственном уровне прошлых преступлений, отказа постсоветской России считать себя наследницей и продолжательницей практик тоталитарного режима. Их демонтаж — знак движения в обратном направлении, к реабилитации сталинизма и его деяний как внутри страны, так и за ее границами, признания своей преемственности с ним, что автоматически возлагает на современную Россию ответственность за совершенные им преступления.

Особый цинизм этому акту надругательства над памятью невинно убитых придает то, что он был совершен в канун дня Победы, дня памяти и скорби. Замалчивание и искажение исторических событий недопустимо, и то, что произошло, нельзя объявить небывшим и исключить из истории. Такие попытки не только разрушают историческую науку, но и губительны для всего общества, уничтожая его историческую память. Если мы осуждаем искаженные трактовки событий Второй мировой войны в высказываниях некоторых зарубежных политиков, которые доходят до исключения СССР из числа стран-победительниц, то тем более Россия не может подавать пример искажения и отрицания исторических фактов.

Мы выражаем протест против пересмотра оценки и замалчивания темных страниц нашего прошлого и требуем восстановления мемориальных досок в память жертв сталинского режима на прежнем месте, а также выявления и наказания виновных в этом преступлении против национальной исторической памяти.

Письмо открыто для подписей от членов научного сообщества.

Аникин А. Е., академик РАН

Апресян Ю. Д., академик РАН

Аранович Л. Я., чл.-корр. РАН

Арсеев П. И., чл.-корр. РАН

Базаров Б. В., академик РАН

Беклемишев Л. Д., академик РАН

Белавин А. А., чл.-корр. РАН

Березович Е. Л., чл.-корр. РАН

Бондаренко Д. М., чл.-корр. РАН

Бонч-Осмоловская Е. А., чл.-корр. РАН

Бородкин Л. И., чл.-корр. РАН

Бужилова А. П., академик РАН

Бутовская М. Л., чл.-корр. РАН

Васильев В. А., академик РАН

Бурлак С. А., профессор РАН

Голуб Л. Е., профессор РАН

Горбунов Д. С., чл.-корр. РАН

Глазов М. М., чл.-корр. РАН

Гринцер Н. П., чл.-корр. РАН

Дворкович А. В., чл.-корр. РАН

Десницкий А. С., профессор РАН

Дмитриев В. В., академик РАН

Дыбо А. В., чл.-корр. РАН

Захаров В. Е., академик РАН

Зеленый Л. М., академик РАН

Иванчик А. И., чл.-корр. РАН

Иванчик А. В., чл.-корр. РАН

Иоффе Б. Л., чл.-корр. РАН

Ковалев Ю. Ю., чл.-корр. РАН

Козлов В. П., чл.-корр. РАН

Котов А. А., чл.-корр. РАН

Костицын Ю. А., академик РАН

Крадин Н. Н., чл.-корр. РАН

Кудрявцев Я. В., профессор РАН

Кузнецов Е. А., академик РАН

Кулаков И. Ю., чл.-корр. РАН

Литвак А. Г., академик РАН

Масчан А. А., чл.-корр. РАН

Молдован А. М., академик РАН

Муллонен И. И., чл.-корр. РАН

Немировский С. Ю., чл.-корр. РАН

Нигматулин Р. И., академик РАН

Николаев С. И., академик РАН

Пахлов П. Н, чл.-корр. РАН

Пичхадзе А. А., чл.-корр. РАН

Поддубный А. Н., профессор РАН

Пухначев В. В., чл.-корр. РАН

Репина Л. П., чл.-корр. РАН

Ритус В. И., чл.-корр. РАН

Розанов Н. Н., чл.-корр. РАН

Рубаков В. А., академик РАН

Сибельдин Н. Н., чл.-корр. РАН

Смелянский Р. Л., чл.-корр. РАН

Соболев А. В., академик РАН

Соколовский Г. С., профессор РАН

Соломина О. Н., чл.-корр. РАН

Старобинский А. А., академик РАН

Стишов С. М., академик РАН

Стрельцов С. В., чл.-корр. РАН

Толстая С. М., академик РАН

Топорков А. Л., чл.-корр. РАН

Уваров П. Ю., чл.-корр. РАН

Успенский Ф. Б., чл.-корр. РАН

Хазанов Е. А., академик РАН

Чаплик А. В., академик РАН

Черных Е. Н., чл.-корр. РАН

Чуразов Е. М., академик РАН

Ширяев А. А., профессор РАН

Яковлев Д. Г., чл.-корр. РАН

https://www.kommersant.ru/doc/4342751 – цинк

Чернушная версия истории страны с ужасными преступлениями сталинизма под угрозой.

Стоит отметить, что единственное судебное решение у нас в стране по поводу Катыни и ее датировки, ясно говорит о том, что поляки были расстреляны не в 1940-м, а в 1941-году. Заявления о причастности НКВД к Катыни судом отнесены к оценочным суждениям.

В случае в Тверскими табличками, также имеется решение Прокуратуры. "Катыневеды" продолжают козырять "субъективными оценочными суждениями" имени доктора Геббельса. Главное, чтобы помазать наше прошлое погуще.

Будет интересно посмотреть, прогнет ли эта истерика Прокуратуру Твери. Само решение о демонтаже полностью поддерживаю.