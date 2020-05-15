Vivo работает над новым смартфоном с нестандартным дизайном

15.05.2020, 7:09, Разное

Инсайдер получил патентные данные, раскрывающие планы Vivo по разработке очередного гаджета. В настоящий момент компания работает над новым смартфоном с нестандартным дизайном.

Известный инсайдер из Индии Макур Шарма, нередко предоставляющий позднее подтверждающуюся информация, снова выложил в Сети данные о предстоящей новинке. Он показал эскизы устройства от Vivo, которое будет отличаться нестандартным дизайном. Изображение позволяет рассмотреть только заднюю панель, но эксперты, изучив его, уверены, экран получит минимальные рамки, или же их не будет вовсе. Такой вывод они сделали, рассмотрев строение “умного” телефона.

Особенностью конструкции стал выдвижной модуль в верхней части аппарата. На нём конструкторы расположили объективы с двух сторон. Помимо селфи-камеры, на задней панели также добавляется ещё одна линза, и в итоге их станет четыре. При этом два объектива и вспышка будут расположены в отдельном блоке чуть ниже.Также чертежи раскрывают подробности нижней и верхней торцевых поверхностей. Они не имеют никаких конструктивных особенностей, и содержат порт USB-C, динамики и разъём под наушники 3,5 мм.

Другой информации от инсайдера не поступило. Пока не известно, как будет называться новая модель от Vivo, когда завершиться работа над смартфоном, и к какому сегменту он принадлежит.