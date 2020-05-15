В Греции с 16 мая откроют для посещения 515 пляжей

15.05.2020, 6:55, Новости дня

В Греции с 16 мая будут открыты 515 частных и коммунальных пляжей. Соответствующее решение принял Генеральный секретариат гражданской защиты Греции, сообщает Ekathimerini.

При этом на пляжах будут действовать определенные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

“Ограничения включают максимальное пребывание 40 человек на 1000 м² площади и расстояние между зонтиками от солнца не менее 4 м. Заведения общественного питания на территории пляжей могут предлагать только еду на вынос, и им запрещено доставлять еду и напитки к зонтикам клиентов, а также продавать алкогольные напитки”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также запрещаются все спортивные мероприятия на территории пляжей, а персоналу рекомендуют носить маски, закрывающие нос и рот.

Согласно плану правительства Греции, туристический сезон в стране начнется с 1 июля.

В Еврокомиссии прогнозируют, что из-за пандемии среди стран ЕС сильнее всего в 2020 году сократится экономика Греции (-9,7%). Прежде всего это связано с отсутствием туристов.

В Греции после начала эпидемии действуют одни из наиболее жестких ограничительных мер в Европе. На 14 мая в стране инфицировано 2770 человек, 156 – скончались.