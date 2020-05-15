 

В Виннице священник УПЦ МП умер от COVID-19, вся его семья заражена

15.05.2020, 6:55, Новости дня

В Виннице от COVID-19 умер 49-летний священник Украинской православной церкви Московского патриархата Алексей, болезнь диагностировали у всех членов его семьи. Об этом агентству “Укринформ” 14 мая сообщил заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Степан Томин.

“Сегодня зафиксирована седьмая смерть пациента с коронавирусом. Болезнь была диагностирована еще 5 мая. Это 49-летний житель Винницы, у которого было тяжелое течение заболевания. Он священнослужитель”, – рассказал Томин.

По его словам, COVID-19 обнаружили у его жены, а после повторного тестирования – и у троих детей.

Винницкая епархия УПЦ МП сообщила на своем сайте, что покойный протоиерей Алексей (Иродов) был настоятелем храма священномученика Владимира митрополита Киевского в областном центре. Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий поблагодарил “всех врачей, которые в последние дни боролись за жизнь клирика”.

В Винницкой области насчитывается 580 случаев заражения. Всего в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной инфекции, 456 человек умерли, а 4143 – выздоровели.

В епархиях и лаврах УПЦ МП в апреле произошло несколько вспышек коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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