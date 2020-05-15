Мнение: Пандемия – сильно на руку: Джефф Безос станет первым триллионером планеты

15.05.2020, 6:54, Разное

Тоже раздражены, или восхищены селф-мейд мачо? Я не люблю, когда богатые богатеют на бедах других людей. А именно это и происходит. Джефф Безос уже заработал на коронавирусе. $143 млрд – его нынешнее состояние. Это заметно больше, чем в марте: тогда капитал миллиардера был всего $125 млрд. И акции продолжают расти. При этом он выкидывает сотрудников из компании, как собак (обычных, механических он ценит), стоит кому-то сказать лишнее слово – “нам не хватает защитных средств для доставки” – пшел вон.

Если Amazon будет расти не так же, а куда меньшими темпами, вследствие окончания пандемии, но все же с ее последствиями для мировой экономики, к 2026 году состояние Безоса может достичь $1 трлн. К этому моменту ему будет 62 года. Кстати, в другого триллионера – китайского девелопера – я больше не верю. Китай в сложной ситуации – начинается Холодная торговая война с США и Европой.

Безос владеет 11,2% крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon. Он уже продал часть за $4 млрд – не хватало на карманные расходы. Аналитики полагают, что Amazon станет одним из немногих бенефициаров пандемии, поскольку спрос на онлайн-покупки, стриминговые услуги и доставку стремительно растет. И будет расти, поскольку страх перед пандемией никуда не уйдет.

В первые три месяца этого года продажи Amazon превысили $75 млрд. Для сравнения: год назад за тот же период они составили $60 млрд. Вероятность того, что начнется вторая волна эпидемии и снова будет введен карантин, поддержит высокий спрос на услуги компании и в будущем. Может быть и третья волна. Но и без третьей – 2026 года – на планете первый триллионер.

С начала года акции Amazon подорожали более чем на 28%.

Компания все так же подвергается критике со стороны бывших сотрудников (как офисных, так и складских) за то, что она, как утверждается, вынуждала их молчать, когда они сообщали “о нехватке защитных средств”. Amazon уволила многих критиков, заявив, что они нарушили политику компании – “сохраняй лояльность и помалкивай”. Компания никого не обязана защищать. Она работает на наращивание капитала, а не для спасения людей. Так устроен капитализм. Яркая обертка, а внутри – не всегда приятная оболочка.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2885