Никите Ефремову работа в “Безопасных связях” показалась игрой благодаря умелой режиссуре Константина Богомолова

15.05.2020, 6:53, Разное

Никита Ефремов, несмотря на самоизоляцию, продолжает сниматься в различных проектах. Актер поделился с журналистами впечатлениями от съемок в “Безопасных связях” режиссера Константина Богомолова.

Видеосервис Start продолжает демонстрировать картину о трагичных и трогательных отношениях разных людей, происходящих во время самоизоляции. Формат сериала – скринлайф, где события разворачиваются либо в домашних условиях, где проживают персонажи, либо на дисплее смартфона. Никита Ефремов в проекте исполняет роль Николая, который влюблен в Машу, однако страдает, так как вынужден жить с законной женой, давно уже не испытывая к ней никаких чувств.

В интервью порталу Teleprogramma актер объяснил, каждый проект представляет собой разные обстоятельства. Для съемок “Безопасных связей” к Ефремову “в гости” приходили звукорежиссер вместе с оператором, и это совсем не удивляет звезду отечественного кино, тем более, сюжет очень похож на то, что сейчас происходит в настоящей жизни. Смена длится около 12 часов, и работать актерам приходится меньше, чем в обычных условиях.

Никита Ефремов относится к герою Николаю, как к человеку, пытающемуся понять, что на самом деле ему нужно, который запутался в жизни. Артиста не затрудняют съемки в подобном формате, более того, они ему интересны. По словам Ефремова-младшего, благодаря такому профессионалу, как Богомолов, участие в проекте становится игрой. “Этот процесс почти не ассоциируется с работой”, – признается артист.