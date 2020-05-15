«Он – выдающаяся личность»: Фигуристка Трусова объяснила свой уход от Тутберидзе к Плющенко

15.05.2020, 6:53, Разное

Александра Трусова, дважды восходившая на пьедестал победы на ЧМ, в личном Instagram-профиле объяснила причину перехода из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. Она считает своего нового тренера не только великим спортсменом, но и выдающейся личностью.

15-летняя фигуристка намерена идти с Плющенко – настоящим человеком, выстоявшим и одержавшим победу, вопреки всем вызовам, – к новым свершениям. Решение о сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом является для Трусовой непростым, но обдуманным и взвешенным. Спортсменка уверена, если такой ответственный шаг уже сделан, нужно смело двигаться вперед и не останавливаться, несмотря на преграды.

Фигуристка, получившая бронзу на чемпионате Европы и финале Гран-при, завоевавшая второе и третье место на чемпионате России, в свои 15 лет выполняющая сложные четверные прыжки, благодарна всем, кто стоял за ее достижениями. Своего бывшего наставника Этери Тутберидзе спортсменка считает отличным тренером и прекрасным человеком. Трусова выразила Этери Георгиевне благодарность за то, что она отдавала ей все ценное и лучшее, не считаясь с обстоятельствами и временем. Спортсменка уверена, у нее еще появится возможность подарить тренеру любимые цветы.

Не забыла Трусова и о поклонниках, пожелавших ей успеха в команде Плющенко. Фигуристка будет рада видеть всех, кто ее поддерживает, на своих выступлениях. Спортсменка пообещала не подвести тех, кто в нее верит.

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